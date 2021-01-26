春節期間竹縣推4條免費公車 全縣路邊停車格免收費

農曆春節連續假期，新竹縣政府鼓勵民眾搭公車出遊，自2月13日至16日，推出4條春節免費公車，可至照門休閒農業區、六福村、小熊博物館及內灣大橋等景點。另外，春節期間計程車費率從2月9日至16日，依原費率加收3成。

交旅處表示，這4條免費觀光公車的路線分別是觀光1號往照門休閒農業區、觀光2號到關西六福村、觀光5號前往關西小熊博物館，皆從高鐵新竹站出發，以及竹東到橫山內灣大橋的觀光6號，原本都須收費，春節期間則配合旅客疏運可免費搭乘。

其中，觀光1號、2號及6號班次皆照常，從2月13日初二至16日初五都可搭乘，僅開往小熊博物館的觀光5號公車是從初三才開始行駛，且從原本的一天8班次減為4班次，從高鐵發車時間為早上9點、下午1點30分，從博物館發車時間則為中午12點、下午4點30分。

春節期間新竹縣、市計程車費率則從2月9日0時起至16日24時止，依原費率加收3成，相關收費方式將以傳單放置在計程車上供民眾參考。另外，自2月10日起至16日，全縣公有路邊停車格皆暫停收費，停車場及停車塔等則照常收費。

交旅處也說，縣府自2月8日起將試辦「公車轉乘後第一段票免費措施」，試辦期為半年，範圍涵蓋縣境內72條指定路線公車，包括市區公車13條、幸福巴士12條及公路客運47條。

只要使用悠遊卡、iCash或一卡通3種指定電子票證，在4小時內轉乘不同的公車指定路線，且中途未使用其他交通工具，上下車刷卡紀錄完整即可享此優惠，如使用敬老愛心卡扣點數搭乘則不再重複優惠，鼓勵民眾多多搭乘公車。