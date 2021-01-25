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桃園疫情擴散觀光工廠緊張 龜山工區防疫宣導平台啟動

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園醫院疫情擴大，八德宏亞巧克力共和國周六日開放民眾參觀一律要求戴口罩、消毒、量體溫，做好入館防疫措施。本報資料照
桃園醫院疫情擴大，八德宏亞巧克力共和國周六日開放民眾參觀一律要求戴口罩、消毒、量體溫，做好入館防疫措施。本報資料照

桃園醫院疫情擴大，引起八德、龜山工業區廠商及觀光工廠關切，龜山工業區服務中心啟動防疫宣導平台，加強工廠宣導防疫，桃園祥儀機器人夢工廠今天下午說，該館觀光場域每天加強消毒、嚴格入館戴口罩、量體溫防疫。八德宏亞巧克力共和國表示，受疫情影響，許多平日團客取消參觀，周六日開放民眾參觀一律要求戴口罩、消毒、量體溫，做好防疫入館。

中央疫情指揮中心公布新確診者足跡擴至八德大湳市場等場所，引起八德、龜山工業區廠商重視，甚至假日吸引人潮的觀光工廠向市府詢問，桃園祥儀機器人夢工廠表示，為配合防疫，該觀光工廠每天所有場域進行環境消毒，也嚴格規定入館民眾要戴口罩、量體溫及消毒，接著寒假來臨，該館配合防疫，將跟著市政府防疫方案機動調整。

龜山工業區服務中心表示，該工業區200多家工廠，該中心去年12月1日起配合政府防疫措施，到該中心洽公採實名制要求戴口罩、消毒、量體溫，並定期至工廠宣導防疫措施，最近桃園疫情擴大，該中心啟動防疫宣導平台，加強向廠商宣導防疫措施，做好廠區消毒及各項防疫。

宏亞巧克力共和國表示，該觀光工廠平日只收團客入館、周六日開放民眾參觀，最近桃園疫情影響，不少平日參觀團體取消行程，周六日開放民眾入館，也加強要求一律戴口罩、消毒和量體溫，因應疫情在2月4日前不明朗，該館考慮這段時間是否暫停入館，尚未最後定案。

桃園醫院疫情擴大，桃園祥儀機器人夢工廠場域每天加強消毒、嚴格入館戴口罩、量體溫防疫措施。本報資料照
桃園醫院疫情擴大，桃園祥儀機器人夢工廠場域每天加強消毒、嚴格入館戴口罩、量體溫防疫措施。本報資料照

疫情 口罩 觀光工廠

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