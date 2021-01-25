網紅「大仁哥」送滴雞精到桃醫 為醫護人員補體力

國內疫情升溫，雲林縣浪子回頭專賣甘蔗桶仔雞的網紅「大仁哥」，連日趕製滴雞精，今天下午親自配送到桃園部立醫院，為醫護加油打氣。

雲林縣議員邱世文表示，雲林縣以賣甘蔗桶仔雞成名的「大仁哥」，原是匪類的浪子，近年來痛改前非，專心研製傳統桶仔雞，在網路爆紅，連日來暫時休業，親自趕工製作滴雞精，將送600份濟雞精到桃醫，盼為已連續幾天不眠不休的醫護人員補充體力，好能繼續在防疫第一線，守護台灣。

大仁哥說，台灣是一個生命共同體，面對嚴峻的疫情，沒有人可以置身事外，醫護真得很辛苦，也很偉大，他希望能貢獻自己一點點心力，給予防疫人員鼓勵，祈願疫情早日退散。