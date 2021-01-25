憂桃園基層診所崩潰 立委萬美玲爭取N95口罩、隔離衣

衛福部桃園醫院爆發院內感染，已擴大為社區感染，不少桃園市民不敢上大醫院就診，紛紛前往基層診所，立委萬美玲接獲醫師求助防疫物資不足，今天向中央爭取到N95口罩、隔離衣4萬5千份及酒精2千瓶，一箱箱物資下午送往桃園市醫師公會，理事長莫振東道謝表示2天內就會配送到1400多家診所，讓醫師安心、健全防護網，守護全民健康。

萬美玲說，這次的感染事件，衛福部長陳時中已坦言這是「目前面臨最大的防疫挑戰」，造成桃園市民人心惶惶，短期恐將不敢前往大醫院看診，將增加診所內醫護人員工作量及染疫風險，且依據中央公布足跡步調都晚了好幾天，確診者若有症狀可能已先往藥局或診所跑，空窗期令人憂心。

萬美玲認為，這段期間更要注意診所內醫護人員的防疫措施，為避免確診者擴散，連桃園市1400多家診所醫療量能都崩壞，她向衛福部爭取了4萬5千份N95口罩、隔離衣及2千瓶酒精給桃園市醫師公會，感謝中央重視基層聲音，物資已在今天到位。

桃園市醫師公會今天陸續送來酒精、隔離衣與N95口罩，將透過15個配送點送往1437家診所，預估2天內就會配送完畢，平均1個醫師可以獲配30個隔離衣與N95口罩與2瓶酒精，預估是30天的安全庫存量，若不足會再向中央爭取。

桃園市醫師公會理事長莫振東表示，疫情在去年爆發以來，中央分配給基層診所醫師的防疫物資為8天100個一般外科口罩，過去若不足也都要自行採購，甚至「有錢也買不到」，但現在疫情已經蔓延到社區，防疫物資也需要升級，以免於確診風險，很感謝萬美玲委員優先爭取，今天就能迅速到位，還希望能爭取護目鏡與手套等物資。