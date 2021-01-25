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疫情升溫 竹縣拉高防疫層級

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣長楊文科今宣布，全面提高竹縣防疫警戒標準。圖／新竹縣政府提供
新竹縣長楊文科今宣布，全面提高竹縣防疫警戒標準。圖／新竹縣政府提供

新冠肺炎疫情升溫，指揮中心昨晚宣布部桃醫院全院列為紅區，約5000人須隔離。新竹縣長楊文科今宣布，全面提高竹縣防疫警戒標準，托嬰中心禁止訪客、兒少、身心障礙、老人住宿型機構限家屬採預約探訪、加強校園防疫措施等。

楊文科指出，今接獲中央通知後已精確掌握需匡列居家隔離者身份，並啟動衛政、警政、民政、消防等關懷中心應變，落實居家隔離者的健康管理。

楊文科指出，竹縣於部桃事件發生的第一時間就超前部署，宣布縣府及各附屬機關停辦室外500人以上，室內100人以上的集會活動。游於疫情升溫，即刻起轄內58家托嬰中心禁止訪客；兒少、身心障礙、老人住宿型機構限家屬採預約探訪；社區關懷據點加強防疫措施；保母、志工、早期療育、長青學苑、婦女及新住民等訓練研習活動，100人以上者暫緩辦理；社運、身心障礙團體補助活動室內100人以上、室外500人以上至今年3月31日前暫緩辦理。

學校部分，轄內各級學校(含幼兒園)全面加強校內、園內防疫措施，即日起校園室內場地禁止外借。另有舉辦課程、活動、營隊、幼兒課後留園等，明（26日)天到校前，確實調查參加活動學生、相關人員是否為上述衛生福利部疾病管制署管制對象。若為「管制對象」、「接觸管制對象者」、「中央公布案例足跡所列曾出入相關場所者」，則不到校。

另外，各醫院須落實門禁管制、分艙分流、探病陪病規定和醫護人員健康監測，由衛生局統一盤點管控各院隔離病床數量，隨時因應防疫需求。防疫物資儲備量則備妥高於中央標準的一個月安全儲備量。

因應預期春節回國人潮，民政處已全面加強居家檢疫控管，並提前備妥各項防疫物資。在人潮較多的市場等處所，要求市場熟食攤商增設遮罩，全面停止試吃，用餐區增加隔板並減少座位、保持社交距離。 環保局則從即日起陸續針對170處交通場站、大型營業場所和學校等場所進行防疫消毒。

楊文科 衛生局 疫情

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