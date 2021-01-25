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桃園防疫全市大消毒 鄭文燦：連續3輪分區大消毒

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園醫院疫情擴大，桃園市長鄭文燦（左）視察桃園區清潔中隊防疫整備，鼓勵做好防疫展開全市大消毒。記者曾增勳／攝影
桃園醫院疫情擴大，桃園市長鄭文燦（左）視察桃園區清潔中隊防疫整備，鼓勵做好防疫展開全市大消毒。記者曾增勳／攝影

桃園醫院疫情擴大，桃園市長鄭文燦今天前往桃園區清潔中隊視察防疫整備，贈送水果禮盒慰勞隊員，鄭文燦表示，桃園收治全國逾25%的新冠肺炎確診者，防疫責任重大，因應部桃專案，社區防疫等級要提升，清潔大隊的各中隊組成防疫消毒大隊，展開全市消毒，疫調足跡到過的場所加強消毒，1星期內分區完成全市環境大消毒，環保局展開3輪擴大消毒。

桃園疫情擴大之際，鄭文燦在環保局長呂理德陪同，前往桃園清潔中隊贈送水果禮盒慰勞清潔隊員，他特別提醒隊員出勤要做好自身防護措施，戴口罩、護目鏡等裝備，他指示環保局針對隊員加班費、津貼從寬核發，給予最大支持和鼓勵。

鄭文燦表示，桃園收治全國逾25%的新冠肺炎確診患者，防疫責任重大，需要各界齊心努力，幫助桃園鞏固從機場到醫院、再到社區的3層防護網，防疫消毒大隊執行全市大消毒，疫調足跡到過場所外，車站、商圈、市場、夜市人潮聚集的熱點，消毒頻率提高到每周一次，並在1星期內分區完成全市環境清消，讓市民安心生活。

市府協調國防部33化兵群協助完成桃園醫院周邊7個里環境消毒，讓民眾安心，環保局第1輪針對疫調足跡完成消毒，第2輪針對360處熱點消毒，亦將分區展開第3輪擴大消毒，請各清潔中隊持續加強整備，增加消毒量能。

桃園醫院疫情擴大，桃園市長鄭文燦（左）贈送水果禮盒慰勞清潔隊員防疫加油。記者曾增勳／攝影
桃園醫院疫情擴大，桃園市長鄭文燦（左）贈送水果禮盒慰勞清潔隊員防疫加油。記者曾增勳／攝影

鄭文燦 新冠肺炎 疫情

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