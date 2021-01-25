新冠肺炎疫情升溫 桃市府強化公共區域清消工作

因應衛生福利部桃園醫院群聚案升溫，桃園市政府升級消毒工作，針對電梯按鍵等洽公民眾常用設施縮短消毒時間，希望確保民眾洽公的安全無虞，也請民眾落實戴口罩及實名制規定。

桃園市政府秘書處長顏子傑表示，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，市府加強消毒工作，每天上午9時，在市政大樓及綜合會議廳內公共區域、府前廣場及衛生局周邊都會噴灑次氯酸水消毒，晚間8時則以稀釋漂白水消毒，確保洽辦公環境衛生。

顏子傑說，至於民眾洽辦公最常觸摸的電梯按鍵及面板，每40分鐘就會消毒一次。市政府1樓提款機等公用設備、各樓層公共區域桌椅、樓梯扶手及員工上下班指紋打卡機等，每天都會消毒2次，府內廁所每天至少清潔8次，防疫工作絲毫不馬虎。

顏子傑指出，為避免群聚感染，市府場地的借用方式也進行調整，除市政大樓1樓川堂暫停借用，地下2樓大禮堂及綜合會議廳空間借用限制100人，地下1樓的員工餐廳禁止試吃，用餐區設置透明隔板、每小時加強消毒桌面，營業時間前後全面消毒餐桌椅，保持用餐環境清潔。

顏子傑也呼籲民眾，配合洽公實名制及口罩佩戴規定，市府在市政大樓及綜合會議廳入出口都設有紅外線熱顯像儀量測體溫，並由駐衛警主動提供酒精消毒，民眾若不願配合規勸無效者，將依法送衛生局裁罰。