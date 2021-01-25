疫情變化快 林智堅赴幼兒園了解防疫狀況

因應疫情變化，新竹市府拉高防疫層級，市長林智堅今到福林非營利幼兒園了解防疫措施，包含入內須登記實名制，並進行量體溫與酒精消毒，老師也會帶著孩子進行環境消毒與清潔。每天放學後，園方更會針對桌椅、教具及幼兒常接觸的地方進行消毒工作，也宣導孩子落實勤洗手防疫觀念。

福林非營利幼兒園長林秋桂說，園所將近180名幼兒，因應疫情再起，近日已避免全園性的室內活動，改用分批、視訊等方式進行。此外，因春節連假將至，老師也向孩子宣導放假仍需持續勤洗手、戴口罩等防疫措施，並與家長加強宣導，提醒避免到人潮聚集的場所，讓學生有最安全的學習環境。

林智堅說，他今天在園內一位孩子帶領下一起洗手，孩子勤洗手的觀念非常確實，整個幼兒園室內外環境整潔，也禁止訪客進入，園方落實各項防疫工作。

教育處表示，竹市各級校園將以「六大校園防疫守則」辦理，包括校園環境消毒、掌握防疫物資、落實自主健康管理、進校量體溫、教導正確勤洗手、確保隔離安置措施，以最嚴謹的態度面對防疫。

竹市幼兒園針對各項傳染病原就有校安通報流程，將督促幼兒園掌握幼兒旅遊史、生病在家休息，落實防疫作為，並依規定辦理停班停課退費事宜，以維護幼兒及家長的消費權益。