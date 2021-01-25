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疫情變化快 林智堅赴幼兒園了解防疫狀況

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市長林智堅今到福林非營利幼兒園了解防疫措施。圖／新竹市政府提供
市長林智堅今到福林非營利幼兒園了解防疫措施。圖／新竹市政府提供

因應疫情變化，新竹市府拉高防疫層級，市長林智堅今到福林非營利幼兒園了解防疫措施，包含入內須登記實名制，並進行量體溫與酒精消毒，老師也會帶著孩子進行環境消毒與清潔。每天放學後，園方更會針對桌椅、教具及幼兒常接觸的地方進行消毒工作，也宣導孩子落實勤洗手防疫觀念。

福林非營利幼兒園長林秋桂說，園所將近180名幼兒，因應疫情再起，近日已避免全園性的室內活動，改用分批、視訊等方式進行。此外，因春節連假將至，老師也向孩子宣導放假仍需持續勤洗手、戴口罩等防疫措施，並與家長加強宣導，提醒避免到人潮聚集的場所，讓學生有最安全的學習環境。

林智堅說，他今天在園內一位孩子帶領下一起洗手，孩子勤洗手的觀念非常確實，整個幼兒園室內外環境整潔，也禁止訪客進入，園方落實各項防疫工作。

教育處表示，竹市各級校園將以「六大校園防疫守則」辦理，包括校園環境消毒、掌握防疫物資、落實自主健康管理、進校量體溫、教導正確勤洗手、確保隔離安置措施，以最嚴謹的態度面對防疫。

竹市幼兒園針對各項傳染病原就有校安通報流程，將督促幼兒園掌握幼兒旅遊史、生病在家休息，落實防疫作為，並依規定辦理停班停課退費事宜，以維護幼兒及家長的消費權益。

對於此次疫情變化，教育處指出，已請各校務必持續遵照竹市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育及工作守則辦理，並配合衛生局依照各項防疫重點訂定自評查檢表，市府會與各校用最嚴謹的態度執行各項防疫工作。

市長林智堅今到福林非營利幼兒園了解防疫措施。圖／新竹市政府提供
市長林智堅今到福林非營利幼兒園了解防疫措施。圖／新竹市政府提供

幼兒園 疫情

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