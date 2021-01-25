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不想畫大餅 苗栗市公所啟動整體發展規畫

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所啟動整體發展規畫，今天第一場地方意見共識會議集思廣義。記者范榮達／攝影
苗栗市公所啟動整體發展規畫，今天第一場地方意見共識會議集思廣義。記者范榮達／攝影

苗栗縣治所在地苗栗市人口輸頭份市，竹南鎮緊追在後，苗栗市公所啟動整體發展規畫，市長邱鎮軍寄予厚望，認為不能再原地踏步，現在就開始，建立共識規畫，找出可行性的藍圖及方向，作為苗栗市2025年長期發展指導綱領。

苗栗縣去年底各鄉鎮人口數排行，依序頭份市10萬4441人、苗栗市8萬7671人、竹南鎮8萬7190人，苗栗市僅多竹南鎮481人，兩地人口平均每個月消長100人趨勢，可能半年之內，竹南鎮人口就會超越苗栗市，苗栗市公所除推出婦女生育津貼、學生營養午餐補助等社會福利，並委託苗栗市整體發展規畫。

整體發展規畫今天第一場地方意見共識會議，邀請市民代表、村里長及相關機關等人員參加，會中分享相近規模地方發展案例，包括文化導向發展的觀光城市日本小樽市（人口12.19萬人）、熊本八代市（人口12.74萬人），兼具產業文化特色的城市日本京都舞鶴市（人口7.89萬人），及智慧縮小德國茨維考縣茨維考市（人口9.112萬人）。

將來第二場共識會議，規畫青年代表、農村再生社區及協會代表等人員參加，希望集思廣義，探討苗栗市最需面臨的問題，及未來的觀光、產業、宜居等方面潛力與機會，及公有閒置土地再利用契機等議題。

邱鎮軍說，苗栗市長期要發展，大建設可能費時10年、20年，現在就要開始規畫，過去有些計畫置礙難行，有如畫大餅，這次整體發展規畫，希望為苗栗市找到可行的藍圖與方向。

日本 苗栗縣 熊本

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