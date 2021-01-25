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楊文科訪橫山書法家謝長有 獲贈「防疫」墨寶
新竹縣長楊文科今與文化局長李安妤拜訪橫山鄉書法大謝長有，謝原是大卡車輪胎修理師傅，擔任義警39年，今現場揮毫「牛轉乾坤」，也用行書字體寫下「 勤洗手」、「戴口罩」、橫批「全民守護新竹縣」門聯，楊文科讚許謝長年熱心公益、關懷社會，對於在新冠疫情愈來愈嚴峻的時刻獲贈「防疫」墨寶，感到特別有意義。
64歲謝長有說，雙親都務農，無暇顧及孩子的課業，但他無師自通寫得一手好硬筆字，出社會後與上百公斤的卡車輪胎為伍，每天拿的是鐵槌，行有餘力擔任義勇警察近40年，目前是橫山義警分隊長，對交通指揮棒也很熟悉。
拿起毛筆遊刃於筆墨，謝長有認為是因緣際會。他說，40歲左右朋友揪團參加慈濟功德會竹東共修處開設的書法班，老師杜文正啟蒙他對書法的興趣。之後再習書藝於竹縣知名的書法家賴煥琳校長，因「同學」很多都來自教育界，謝長有以勤練來證明拿鐵槌的手也可寫一手好字，書法作品曾應邀到大陸參展，墨寶得到很多人肯定。
2014年從職場退休後，謝長有在橫山鄉大肚村開設「青雲齋」大肚社區書法研習社，學生有很多是社區的婆婆媽媽，廚房拿鍋鏟之餘也拿毛筆怡情養性，做起菜來更加好吃。他希望學生在沒有壓力的情形下學習，傳承並推廣書法的美與善也是他不變的使命。
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