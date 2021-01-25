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南市線上協調指揮中心成立 進出醫院須刷健保卡

中央社 / 台南25日電
台南市長黃偉哲。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲。記者謝進盛／攝影

疫情升溫，台南市即時線上協調指揮中心今天成立，市長黃偉哲主持指揮中心會議，與全市14家收治醫院視訊連線，宣布相關重要政策；即起進出醫院及衛生所，須先出示健保卡過卡。

台南市政府今天宣布成立即時線上協調指揮中心OLOCC（ On-Line Operations Coordination Center），黃偉哲隨即主持指揮中心會議，透過視訊連線全市14家武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）收治醫院，向醫院宣布相關重要政策，各醫院同時回報入院刷健保卡現場實況。

台南市政府衛生局指出，即起擴大回溯衛生福利部桃園醫院相關接觸者居家隔離措施，協助回溯1月6日至19日部桃的出院病患、同住者、陪病者、同住者及案889就醫時相關接觸者，但台南市尚未發現擴大回溯個案。

衛生局表示，台南市今天起進出醫院及37區衛生所，民眾必須先出示健保卡過卡；各醫療院所也應注意詢問接觸史，且落實加強院內看護工管理。

衛生所 健保卡 衛生局

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