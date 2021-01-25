反坤輿自救會要求撤銷試運轉許可 縣府：依法行政審查

苗栗縣反坤輿事業廢棄物掩埋場自救會今天上午到縣府集結，表達誓死捍衛環境權、居住權，要求撤銷坤輿試運轉許可，縣府如果1周沒有回應，揚言發起更激烈抗爭，縣府環保局副局長沈鳳臺出面接受陳情書，重申依法行政，陳情意見納入後續審查的參考。

反坤輿自救會不滿縣府去年最後一天核准坤輿試營運計畫，今年1月5日在造橋鄉坤輿大門前路旁埋鍋造飯抗爭，業者機具1月12日機具進場受阻，數名自救會因此挨告，自救會認為縣府沒有正面回應民意，2輛遊覽車先在縣府集結，再到環保署陳情，希望介入處理，幫居民主持公道。

行政院政務委員、小英之友苗栗縣總會頭份市前市長徐定禎、民進黨縣黨部主委李貴富、縣議員廖秀紅、劉順松、林寶珠、曾玟學、陳光軒、羅貴星，及徐筱菁等人到場聲援自救會，他們質疑縣府突襲核准坤輿試運轉30天，讓8000多噸事業廢棄物進入苗栗，汙染環境禍害子孫，要求撤銷許可，否則發起更激烈抗爭。

環保局指出，行政機關必須依法行政，人民申請案件應受理依相關規定審查，坤輿去年3月試運轉計畫申請，因聯外道路部分未能提出合理說明，因而未予核准，去年12月後續所送文件，提具土地主管機關認定聯外道路為現有巷道可供公眾通行函件，原缺失事項補正，才會核准90日試運轉計畫。