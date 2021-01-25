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竹縣推網路宣導 食安認標章訊息不漏接

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
為讓民眾過年吃得安心，新竹縣衛生局舉辦「消費食安認標章、輕鬆掌握好健康」網路宣導。圖／新竹縣政府提供
為讓民眾過年吃得安心，新竹縣衛生局舉辦「消費食安認標章、輕鬆掌握好健康」網路宣導。圖／新竹縣政府提供

農曆年節將至，許多民眾都有買年菜或訂購年夜飯的需求，為讓民眾過年吃得安心，新竹縣衛生局舉辦「消費食安認標章、輕鬆掌握好健康」網路宣導，邀請民眾透過臉書「家家有標章 共下愛健康」粉絲專頁，即時追蹤食安法規、縣內肉類瘦肉精抽驗結果及優良餐飲名單等資訊，讓食安訊息不漏接。

縣長楊文科說，他很重視食安問題，更列為主要施政方向，全力幫民眾把關，縣府推出「家家有標章、共下愛健康」標章，並在臉書提供即時食安資訊，提升民眾對食品衛生安全的重視。

衛生局長殷東成說，食安推行除了政策推動，更重要的是建立民眾的消費習慣，產生「消費食安認標章、輕鬆掌握好健康」的新觀念，呼籲民眾透過臉書「家家有標章 共下愛健康」粉絲專頁，即時追蹤食安法規、縣內肉類瘦肉精抽驗結果及轄內優良餐飲名單120多家，讓大家不論是年節圍爐買年菜，或訂購年夜飯，都能吃得安心。

衛生局表示，活動從即日起至2月5日（第一階段）上線宣導，民眾只要在上述期間，上臉書「家家有標章 共下愛健康」粉絲專頁按讚、宣導貼文按讚及公開分享，並在貼文TAG三位朋友，留言「食安訊息不漏接，安心採買過好年」和其他想跟朋友說的話，就可參加抽獎活動，將有機會獲得「豐邑喜來登采悅軒年節團圓飯一桌」，價值1萬8480元。

2月22日至2月28日第二階段「食安新春開運送好禮」宣導，參加抽獎方式相同，獎項則為價值15000元的樂活小米電動滑板車，詳情可洽官網

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