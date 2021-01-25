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竹縣獲前瞻計畫補助 進行芎林崁下幹線護岸應急工程

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
芎林鄉崁下幹線護岸。圖／新竹縣政府提供
芎林鄉崁下幹線護岸。圖／新竹縣政府提供

新竹縣改善河川及區域排水成效獲中央肯定，寶山鄉、竹北市、芎林鄉3鄉鎮市分別獲得核定3項相關工程，總經費達5528.1萬元，縣府今指出，芎林鄉崁下幹線護岸應急工程總經費1500萬元，中央補助1170萬元、地方分擔330萬元，將建置長300公尺、高5公尺的護岸堤防，若如期發包，預計將在年中以前完工。

縣府指出，經濟部水利署公布109年度成果統計成績，縣府於前瞻基礎建設計畫水與安全「執行績效」榮獲全國第2名，「維護管理工作執行情形」獲得非直轄市第1名。

縣府為傾聽民聲，去年舉辦13鄉鎮市座談會，在芎林鄉座談會上，鄉長黃正彪立即向縣長楊文科提到崁下幹線護岸應急工程，之後，楊文科也到重劃區活動中心後方勘查現場狀況。

黃正彪說，這項工程得分成4段爭取才能完成，楊文科得知立即請工務處協助向中央一次爭取相關經費，希望經費一次到位，防止多次施工發包。

縣府表示，崁下幹線護岸位於芎林鄉重劃區芎林活動中心旁，規畫改善堤防並沿堤頂建置400公尺人行步道，人行道頭尾剛好是聚德橋及鄉和橋，除改善當地水患問題，亦將串聯原先活動中心及公四公園人行步道，總長約1公里，不但保障當地民眾生命財產安全，居民也可以沿著河堤走路散步，欣賞河堤美景，完成後將擴大芎林鄉重劃區居民的休閒空間。

芎林鄉公所表示，之前完成100公尺的堤防改善總經費約400萬元，感謝縣府協助，得以讓後續工程所需經費一次到位，未來一次發包可讓整體施工狀態一致性，更加美觀，期盼工程順利完工。工務處說，中央正式公文通知後，縣府會立即通知芎林鄉公所，盡速讓工程順利發包開工。

楊文科去年鄉鎮市座談會時，到場勘查工程情形。圖／新竹縣政府提供
楊文科去年鄉鎮市座談會時，到場勘查工程情形。圖／新竹縣政府提供

護岸 人行道 楊文科

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