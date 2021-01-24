快訊

防疫保單將停售民眾瘋買 業務員忙翻天自行喊停

部桃全院列紅區 抗SARS醫師憂這些族群難追蹤「恐成破口」

部桃疫情升溫 新竹縣市呼籲民眾遵守指揮中心規定

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市長林智堅（左）稍早轉貼中央疫情指揮中心資訊，希望三種類型在桃醫出入者即刻起請勿外出，等候通知，呼籲民眾自主評估減少疫調負擔。圖／新竹市政府提供
新竹市長林智堅（左）稍早轉貼中央疫情指揮中心資訊，希望三種類型在桃醫出入者即刻起請勿外出，等候通知，呼籲民眾自主評估減少疫調負擔。圖／新竹市政府提供

新冠肺炎疫情升溫，指揮中心今晚宣布部桃醫院全院列為紅區，約5000人須隔離。新竹市長林智堅稍早轉貼中央疫情指揮中心資訊，希望三種類型在桃醫出入者即刻起請勿外出，等候通知，呼籲民眾自主評估減少疫調負擔。

林智堅指出，稍早中央流行疫情指揮中心宣布，擴大回溯醫院相關接觸者，包括1月6日至19日間民眾若於衛生福利部桃園醫院「出院病患及其同住者」、「陪病者及其同住者」、「案889就醫時之相關接觸者」，即刻起請勿外出，等候通知，也可直接撥打1922自主通報協助疫調。

以上3種人曾在桃醫出入者，即日起全數列入「居家隔離」至出院後的14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另外，未完成14天居家隔離者，須持續完成居家隔離，再安排採檢。

林智堅說，在這個疫情持續變化的時刻，更需要全國民眾一起團結，透過自主隔離、健康管理以及通報，才能完善整體防疫和疫調，也要拜託所有市民務必出入公共場合配戴口罩，都付出一點努力，幫第一線疫調、防疫人員減輕負擔，簡單的自主評估與管理就是防疫最堅實的依靠。

新竹縣衛生局指出，將依中央通知及規定落實宣導、防疫上的作為與管理，在掌握匡列名單前，請縣民曾在1月6日至19日間，三種類型在桃醫出入者切勿外出，可先撥打縣衛生局電話詢問，衛生局將請對方先留下電話、名字、接觸人時、地、等，請民眾暫勿外出、自主隔離，等候資料確認。

衛生局說，待收到中央疫情指揮中心匡列名單後會立即啟動衛政、警政、民政、消防等關懷中心應變，必要時結合跨局處共同落實居隔者健康管理，也希望民眾提高警覺，一起落實防疫。

新竹市長林智堅稍早轉貼中央疫情指揮中心資訊，希望三種類型在桃醫出入者即刻起請勿外出，等候通知，呼籲民眾自主評估減少疫調負擔。圖／翻攝自林智堅臉書
新竹市長林智堅稍早轉貼中央疫情指揮中心資訊，希望三種類型在桃醫出入者即刻起請勿外出，等候通知，呼籲民眾自主評估減少疫調負擔。圖／翻攝自林智堅臉書

衛生局 林智堅 部立桃園醫院

延伸閱讀

防疫優先 林智堅宣布取消春節寺廟發紅包、開工團拜

憂燈會人潮釀防疫破口 林智堅：停辦是主要選項

相關新聞

爭取5340萬元經費 新竹縣6校新建風雨球場

為讓學生運動不受氣侯限制，新竹縣政府積極爭取中央經費，興建風雨無阻的活動場所，獲教育部補助5340萬元，在6所學校新建風...

峨眉桶柑節受疫情影響取消 民眾可上網訂購

新冠肺炎疫情延燒，新竹縣峨眉鄉桶柑節展銷活動取消，為行銷桶柑，新竹縣長楊文科今到峨眉鄉果園，呼籲民眾可用農會網站方式訂購...

新竹文創館活化 打造4000坪「上引水產」

排隊名店「上引水產」供應新鮮海產，吸引不少民眾上門找美味，因新竹地區極高消費力，三井餐飲事業集團旗下上允投資有限公司將投...

祈福驅疫、保平安健康 苗栗(火旁)龍街頭點燈

新冠疫情嚴峻，客委會客庄12大節慶苗栗(火旁)龍系列活動點燈亮化苗栗市街道，裝置璀璨奪目應過年節喜慶，並扣緊(火旁)龍主題祈福、...

桃園關懷據點關不關 里長兩難

疫情升溫，桃園市政府規定社區照顧關懷據點、原住民文健站停用卡拉OK，共餐共食改為便當或分餐，有里長抱怨關懷據點是否關閉都...

苗栗泡湯採草莓 探雪霸寶庫

冬天是泡湯季，苗栗縣泰安溫泉是台灣知名溫泉區之一，沿國道1號苗栗交流道下不到1個小時的車程，就能享受暖呼呼泡湯樂趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。