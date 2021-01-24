部桃疫情升溫 新竹縣市呼籲民眾遵守指揮中心規定

新冠肺炎疫情升溫，指揮中心今晚宣布部桃醫院全院列為紅區，約5000人須隔離。新竹市長林智堅稍早轉貼中央疫情指揮中心資訊，希望三種類型在桃醫出入者即刻起請勿外出，等候通知，呼籲民眾自主評估減少疫調負擔。

林智堅指出，稍早中央流行疫情指揮中心宣布，擴大回溯醫院相關接觸者，包括1月6日至19日間民眾若於衛生福利部桃園醫院「出院病患及其同住者」、「陪病者及其同住者」、「案889就醫時之相關接觸者」，即刻起請勿外出，等候通知，也可直接撥打1922自主通報協助疫調。

以上3種人曾在桃醫出入者，即日起全數列入「居家隔離」至出院後的14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理；另外，未完成14天居家隔離者，須持續完成居家隔離，再安排採檢。

林智堅說，在這個疫情持續變化的時刻，更需要全國民眾一起團結，透過自主隔離、健康管理以及通報，才能完善整體防疫和疫調，也要拜託所有市民務必出入公共場合配戴口罩，都付出一點努力，幫第一線疫調、防疫人員減輕負擔，簡單的自主評估與管理就是防疫最堅實的依靠。

新竹縣衛生局指出，將依中央通知及規定落實宣導、防疫上的作為與管理，在掌握匡列名單前，請縣民曾在1月6日至19日間，三種類型在桃醫出入者切勿外出，可先撥打縣衛生局電話詢問，衛生局將請對方先留下電話、名字、接觸人時、地、等，請民眾暫勿外出、自主隔離，等候資料確認。