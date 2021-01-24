防疫第一 3級古蹟壽山巖觀音寺取消元宵晚會
桃園醫院醫護群聚感染擴散，引起桃園人心惶惶，桃園市不少宮廟紛紛取消寒冬送暖圍爐及春節活動，內政部3級古蹟龜山區壽山巖觀音寺董事長林正峰今天下午表示，為配合政府防疫政策，依慣例在農曆初一子時（2月11日11時）開廟門、但不開放搶頭香，今年廟方原訂2月20日（年初九）舉辦元宵節晚會取消，並要求信眾春節參香一律戴口罩進出，做好防疫措施。
隨桃園醫院醫護聚感染擴散社區，增加本土確診個案，桃園市府宣布宮廟停止春節辦桌、繞境、燈會及寺廟寒冬送暖、圍爐活動，引起桃園市各宮廟響應，有279年歷史的壽山巖觀音寺也響應春節期間配合做好防疫工作。
林正峰表示，該寺往年慣例在農曆除夕夜子時開廟門、慣例早已不辦搶頭香活動，今年疫情影響，該寺配合防疫，信眾春節前往該寺參香時，廟方要求信眾進出一律配戴口罩、量體重和噴酒精消毒，做好防疫措施，今年農曆2月20日年初九舉辦元宵節晚會取消，祈求國泰民安、疫情早日過去。
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