越南新住民向前衝 廖麗娟勇奪獅潭「草莓后」
苗栗縣桶柑及獅潭鄉草莓評鑑比賽今天成績揭曉，獅潭鄉永興村果農練新寬、廖麗娟分別拿下桶柑及草莓評鑑特等獎，值得一提「草莓后」廖麗娟是越南新住民，種出草莓紅豔、酸甜度適中，果形勻稱香氣足，縣長徐耀昌等人都豎大拇指稱讚。
獅潭鄉柑橘種植約120公頃，更是無籽桶柑主要產地，高品質還曾被選為總統府春節禮盒，此外，草莓也有面積約35公頃，今年都盛產，縣府、獅潭鄉農會昨天、今天在義民廟廣場，舉辦「橘莓戀」暨農特產品行銷活動，展售仙草、茶壽、蠶絲被等特產，另外還有柑橘促銷、草莓福袋抽抽樂及彩繪DIY、藝文表演等活動。
配合「橘莓戀」辦理全縣桶柑評鑑，共有10鄉鎮100點參賽，獅潭鄉草莓評鑑則有62點參賽，徐耀昌、 立委徐志榮、獅潭鄉長謝春梅等人頒獎，地主獅潭鄉永興村練新寬榮獲「桶柑王」，由太太越南新住民代表領獎，廖麗娟則拿下草莓評鑑特等獎，越南新住民同場，也傳為佳話。
廖麗娟嫁來台灣10多年，獨力經營2分多地的永興草莓園，栽培香水、美姬、豐香等品種，不斷摸索研究，去年首度參賽，以為挑選大顆草莓比較有利評分，結果鎩羽而歸，今年捲土重來，獲得評審青睞，她說「種草莓靠天吃飯」，領完獎要趕緊回田裡照顧二期花，期望今年能有好收成。
縣府指出，今年乾旱及天寒影響，柑橘減產，農民仍能克服天候不利因素，種出品質優異的柑橘，桶柑評鑑平均甜度都可達到12度以上，有些更高達14度，相關訊息可洽鄉農會推廣部，電話037-932281。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言