越南新住民向前衝 廖麗娟勇奪獅潭「草莓后」

苗栗縣桶柑及獅潭鄉草莓評鑑比賽今天成績揭曉，獅潭鄉永興村果農練新寬、廖麗娟分別拿下桶柑及草莓評鑑特等獎，值得一提「草莓后」廖麗娟是越南新住民，種出草莓紅豔、酸甜度適中，果形勻稱香氣足，縣長徐耀昌等人都豎大拇指稱讚。

獅潭鄉柑橘種植約120公頃，更是無籽桶柑主要產地，高品質還曾被選為總統府春節禮盒，此外，草莓也有面積約35公頃，今年都盛產，縣府、獅潭鄉農會昨天、今天在義民廟廣場，舉辦「橘莓戀」暨農特產品行銷活動，展售仙草、茶壽、蠶絲被等特產，另外還有柑橘促銷、草莓福袋抽抽樂及彩繪DIY、藝文表演等活動。

配合「橘莓戀」辦理全縣桶柑評鑑，共有10鄉鎮100點參賽，獅潭鄉草莓評鑑則有62點參賽，徐耀昌、 立委徐志榮、獅潭鄉長謝春梅等人頒獎，地主獅潭鄉永興村練新寬榮獲「桶柑王」，由太太越南新住民代表領獎，廖麗娟則拿下草莓評鑑特等獎，越南新住民同場，也傳為佳話。

廖麗娟嫁來台灣10多年，獨力經營2分多地的永興草莓園，栽培香水、美姬、豐香等品種，不斷摸索研究，去年首度參賽，以為挑選大顆草莓比較有利評分，結果鎩羽而歸，今年捲土重來，獲得評審青睞，她說「種草莓靠天吃飯」，領完獎要趕緊回田裡照顧二期花，期望今年能有好收成。