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交通部1717萬元補助 挹注苗栗3項道路工程規畫評估

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
交通部核定補助苗栗縣政府250萬元，辦理「高風險事故路廊（路口）優先改善計畫」，研擬改善社苓農地重劃區內錯綜的路網安全性。圖／通霄警察分局提供
交通部核定補助苗栗縣政府250萬元，辦理「高風險事故路廊（路口）優先改善計畫」，研擬改善社苓農地重劃區內錯綜的路網安全性。圖／通霄警察分局提供

苗栗縣泰安鄉苗62線落石偶有發生，苑裡鎮社苓農地重劃區農路交錯等狀況，地方都有安全疑慮，縣府最近分別獲交通部核定補助共1717萬元，辦理3項可行性評估及規畫，縣府認為有助超前部署，後續爭取道路工程改善瓶頸或安全。

縣府提報3項計畫可行性評估及規畫費共1467萬元，完成後再行爭取經費建設，第1案泰安鄉苗62線1.656到10.5公里道路拓寬改善案，縣府工務處指出，苗62線是泰安溫泉區及居民通行重要道路，部分路段長年因地質條件及天候因素，偶有落石阻礙通行，造成交通事故，規畫明隧道及選線改善等項目。

第2案140縣道2.87到5.47公里道路拓寬工程可行性研究案，台1線、國道3號苑裡交流道間擬拓寬至雙向4車道；第3案國道1號造橋交流道聯絡道苗14線拓寬工程規畫案，交流道計畫已獲有條件通過，因應通車後需求，及早規畫苗14線造橋鄉公所至禮蘭路，拓寬到雙向4車道18公尺寬。

此外，交通部核定補助250萬元，辦理「高風險事故路廊（路口）優先改善計畫」，包括縣議員等地方人士反映的機車內側禁行機車、兩段式左轉、左轉車輛行車動線，及社苓農地重劃區路口交錯等交通安全性，以整體路廊概念考量，全面檢討合理性，並研擬改善對策。

工務處指出，交通部另核定12縣道通霄至銅鑼段道路拓寬改善工程，環境影響差異分析報告暨環境現況差異分析及對策檢討報告，定稿通過國道3號通霄交流道到烏眉國中1.3公里，優先拓寬到15公尺，縣府同步提報爭取納入交通部生活圈道路交通系統計畫，經費1.9億多元。

國道 事故 苗栗縣

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