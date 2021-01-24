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爭取5340萬元經費 新竹縣6校新建風雨球場

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹縣政府獲教育部補助5340萬元，在6所學校新建風雨球場。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府獲教育部補助5340萬元，在6所學校新建風雨球場。圖／新竹縣政府提供

為讓學生運動不受氣侯限制，新竹縣政府積極爭取中央經費，興建風雨無阻的活動場所，獲教育部補助5340萬元，在6所學校新建風雨球場，其中，有2所學校球場的屋頂將規畫裝設太陽能光電板，讓球場功能再增加，落實綠能減碳。

縣府統計，竹縣目前中興國小、東興國中、東興國小、寶山國中、新豐國小、新樂國小、尖石國中等7校有建置風雨球場，學校體育課程不受烈日、下雨影響，廣受師生歡迎。

縣長楊文科表示，因應日漸嚴重的極端氣候，未來會積極推動學校風雨球場結合太陽能，或與廠商合作興建太陽能光電球場，達到推動綠能減碳的目標，此外，學生校內運動的空間常因氣候因素受限，透過建置室內運動空間也能讓學校在風雨球場實施體育教學或其他相關課程，促進教學正常化，並提升學生運動時間，落實十二年國民基本教育精神。

楊文科說，在縣府積極爭取經費下，教育部新近核定新竹縣自強國中、峨眉國小、精華國中、華興國小、錦山國小、竹東國中等6所學校興建「半戶外球場」，每校各890萬元，目前都已發包施工、預計於今年7月底前可完工。楊文科月前也前往尖石國中訪視新完工的風雨球場，開心與學生互動。

尖石國中校長彭清宏表示，在教育部、縣府、議員的協助下，學校新建的風雨球場除了學生體育課能使用，也可供住宿生夜間運動、社區居民使用，未來也會辦理竹縣原鄉學校籃球比賽等活動。

新竹縣政府獲教育部補助5340萬元，在6所學校新建風雨球場。圖／新竹縣政府提供
新竹縣政府獲教育部補助5340萬元，在6所學校新建風雨球場。圖／新竹縣政府提供

教育部 楊文科 體育

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