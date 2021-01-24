快訊

部桃群聚擴大 曾在部桃看病民眾就醫前先線上諮詢

本土+2！出院病患與同住家人 陳時中：召回醫護再次採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義市71對市民集團結婚 戴口罩也能熱吻

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市今天辦市民集團結婚，在市長黃敏惠、市議長莊豐安等人見證下結婚。圖／市府提供
嘉義市今天辦市民集團結婚，在市長黃敏惠、市議長莊豐安等人見證下結婚。圖／市府提供

嘉義市第39屆市民集團結婚，今天在著名景點「森林之歌廣場」舉行，今年有71對新人參加，創下近年新高，但因應防疫，新人、家屬等參加者都要戴口罩，現場每對新人戴著口罩，在眾人的見證之下交換戒指，雖然沒法脫下口罩，但是仍有新人隔著口罩熱吻，「放閃」的甜蜜羨煞眾人。

市長黃敏惠今天擔任證婚人、議長莊豐安擔任主婚人，嘉義市姊妹市、新竹市副市長沈慧虹擔任介紹人，為71對佳偶見證，今年主題是「2021愛你唯一」，現場氣氛溫馨浪漫。

新人陳柏任及蔡欣諭甜蜜表示，彼此一見鍾情，加上互相支持與包容，交往後不到半個月，便決定結婚攜手走一輩子。

蔡欣諭透露，爸爸是促成這段姻緣的幕後功臣，那時陳柏任剛考上公務員，分發至爸爸任職的學校上班，爸爸隨後主動介紹兩人認識，還特意選擇欣諭喜歡的餐廳，再巧妙安排柏任前去用餐，儘管當時是初次見面，卻一點也不尷尬，反而有說有笑很聊得來。

新人林明憲和謝靜雯在嘉樂福夜市擺攤認識，謝靜雯回憶，兩人是攤位鄰居，當時她隻身從台南來嘉義開業，由於夜市不提供自來水，只能靠自己騎機車載運，熱心助人的林明憲得知後，便時常借水給靜雯使用，不過當時各自忙於打理生意，並未擦出火花，

後來在因緣際會下，不但成為情侶，更決定要與對方共度一生，作為彼此的終身伴侶，未來打算「林家粉圓與台南謝家旗魚黑輪」異業結盟，為餐飲界帶來新的嘗試。

黃敏惠說，去年參與集團結婚的新人，已升格成為新手爸媽的喜悅，因為有市府贈送城隍廟註生娘娘加持的「金鏟子」，讓他們「去年抱洋娃娃、今年抱真娃娃」，她承諾讓新人生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望，市府團隊將作為最大後盾，祝福大家早生貴子。

民政處表示，參加集團結婚的新人，皆可獲得市府、議會和各界贈送的精美禮品，今年除市府準備「32吋液晶電視」外，市議會及新竹市政府，也分別贈送「精美氣炸鍋」與「高級實用電子鍋」、城隍廟的註生娘娘加持「金鏟子」、嘉義市九華山地藏庵的「玫瑰對杯」等。

嘉義市今天辦市民集團結婚，新人戴口罩也能熱吻。記者李承穎／攝影
嘉義市今天辦市民集團結婚，新人戴口罩也能熱吻。記者李承穎／攝影
嘉義市今天辦市民集團結婚，新人戴口罩也能「放閃」，羨煞旁人。記者李承穎／攝影
嘉義市今天辦市民集團結婚，新人戴口罩也能「放閃」，羨煞旁人。記者李承穎／攝影
嘉義市今天辦市民集團結婚，在市長黃敏惠、市議長莊豐安等人見證下結婚。圖／市府提供
嘉義市今天辦市民集團結婚，在市長黃敏惠、市議長莊豐安等人見證下結婚。圖／市府提供
嘉義市今天辦市民集團結婚，新人戴口罩走入會場。記者李承穎／攝影
嘉義市今天辦市民集團結婚，新人戴口罩走入會場。記者李承穎／攝影

集團結婚 口罩 嘉義

延伸閱讀

影／反萊豬公投連署還差30萬份 羅智強鐵騎到嘉義宣揚

嘉市立博物館重新啟用增兒童廳 今明2天生日可換好禮

嘉義市國中小不辦畢旅 要寫寒假活動軌跡記錄

口罩成了動物殺手 柯文哲：北投這隻鴨子被掛繩纏住

相關新聞

嘉義市71對市民集團結婚 戴口罩也能熱吻

嘉義市第39屆市民集團結婚，今天在著名景點「森林之歌廣場」舉行，今年有71對新人參加，創下近年新高，但因應防疫，新人、家...

峨眉桶柑節受疫情影響取消 民眾可上網訂購

新冠肺炎疫情延燒，新竹縣峨眉鄉桶柑節展銷活動取消，為行銷桶柑，新竹縣長楊文科今到峨眉鄉果園，呼籲民眾可用農會網站方式訂購...

新竹文創館活化 打造4000坪「上引水產」

排隊名店「上引水產」供應新鮮海產，吸引不少民眾上門找美味，因新竹地區極高消費力，三井餐飲事業集團旗下上允投資有限公司將投...

祈福驅疫、保平安健康 苗栗(火旁)龍街頭點燈

新冠疫情嚴峻，客委會客庄12大節慶苗栗(火旁)龍系列活動點燈亮化苗栗市街道，裝置璀璨奪目應過年節喜慶，並扣緊(火旁)龍主題祈福、...

桃園關懷據點關不關 里長兩難

疫情升溫，桃園市政府規定社區照顧關懷據點、原住民文健站停用卡拉OK，共餐共食改為便當或分餐，有里長抱怨關懷據點是否關閉都...

苗栗泡湯採草莓 探雪霸寶庫

冬天是泡湯季，苗栗縣泰安溫泉是台灣知名溫泉區之一，沿國道1號苗栗交流道下不到1個小時的車程，就能享受暖呼呼泡湯樂趣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。