嘉義市71對市民集團結婚 戴口罩也能熱吻

嘉義市第39屆市民集團結婚，今天在著名景點「森林之歌廣場」舉行，今年有71對新人參加，創下近年新高，但因應防疫，新人、家屬等參加者都要戴口罩，現場每對新人戴著口罩，在眾人的見證之下交換戒指，雖然沒法脫下口罩，但是仍有新人隔著口罩熱吻，「放閃」的甜蜜羨煞眾人。

市長黃敏惠今天擔任證婚人、議長莊豐安擔任主婚人，嘉義市姊妹市、新竹市副市長沈慧虹擔任介紹人，為71對佳偶見證，今年主題是「2021愛你唯一」，現場氣氛溫馨浪漫。

新人陳柏任及蔡欣諭甜蜜表示，彼此一見鍾情，加上互相支持與包容，交往後不到半個月，便決定結婚攜手走一輩子。

蔡欣諭透露，爸爸是促成這段姻緣的幕後功臣，那時陳柏任剛考上公務員，分發至爸爸任職的學校上班，爸爸隨後主動介紹兩人認識，還特意選擇欣諭喜歡的餐廳，再巧妙安排柏任前去用餐，儘管當時是初次見面，卻一點也不尷尬，反而有說有笑很聊得來。

新人林明憲和謝靜雯在嘉樂福夜市擺攤認識，謝靜雯回憶，兩人是攤位鄰居，當時她隻身從台南來嘉義開業，由於夜市不提供自來水，只能靠自己騎機車載運，熱心助人的林明憲得知後，便時常借水給靜雯使用，不過當時各自忙於打理生意，並未擦出火花，

後來在因緣際會下，不但成為情侶，更決定要與對方共度一生，作為彼此的終身伴侶，未來打算「林家粉圓與台南謝家旗魚黑輪」異業結盟，為餐飲界帶來新的嘗試。

黃敏惠說，去年參與集團結婚的新人，已升格成為新手爸媽的喜悅，因為有市府贈送城隍廟註生娘娘加持的「金鏟子」，讓他們「去年抱洋娃娃、今年抱真娃娃」，她承諾讓新人生育有津貼、托育沒煩惱、教育有希望，市府團隊將作為最大後盾，祝福大家早生貴子。