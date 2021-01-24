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峨眉桶柑節受疫情影響取消 民眾可上網訂購
新冠肺炎疫情延燒，新竹縣峨眉鄉桶柑節展銷活動取消，為行銷桶柑，新竹縣長楊文科今到峨眉鄉果園，呼籲民眾可用農會網站方式訂購桶柑，今年農會特別推出全新包裝禮盒，結合喜慶籤詩元素，「大桔大利」的象徵成為過年送禮最佳選擇。
楊文科表示，桶柑採收期剛好在農曆過年前，又稱為年柑，峨眉鄉種植635公頃桶柑，每年總產量15000公噸以上
占全國45%，今年受氣候影響產量減少5成，但質量比起往年更佳，平均甜度可達到12度以上，歡迎民眾購買，不只是年節送禮，也是敬神拜拜最佳首選。
峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，峨眉地屬丘陵排水優良，出產桶柑品質向來冠全台，無論風味、果型飽滿度、水分及酸甜度皆屬上上之選，今年氣候影響果農損失戶數約521戶，同時由於疫情影響，民眾較少到實體店買採購，峨眉鄉農會也推出網路平台，歡迎民眾多利用農會官網、臉書粉絲專頁及浪漫台三線直接來選購。
峨眉鄉代理鄉長邱世昌表示，峨眉鄉境內有峨眉湖、獅頭山等知名熱門景點，今年更獲選為交通部2021年「台灣經典小鎮3.0」，鄉公所及農會也與e-go台灣租車旅遊集團合作，推出「採桔專車一日遊」及「桔園餐桌饗宴」二合一套裝行程，是疫情期間不能出國旅遊的民眾最佳戶外旅遊選項，歡迎來農遊經典小鎮體驗桔園採果，品嚐東方美人茶及苦茶油料理，坐太陽能及純電力運行的綠色遊艇，環湖欣賞湖光山色。
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