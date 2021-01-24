峨眉桶柑節受疫情影響取消 民眾可上網訂購

新冠肺炎疫情延燒，新竹縣峨眉鄉桶柑節展銷活動取消，為行銷桶柑，新竹縣長楊文科今到峨眉鄉果園，呼籲民眾可用農會網站方式訂購桶柑，今年農會特別推出全新包裝禮盒，結合喜慶籤詩元素，「大桔大利」的象徵成為過年送禮最佳選擇。

楊文科表示，桶柑採收期剛好在農曆過年前，又稱為年柑，峨眉鄉種植635公頃桶柑，每年總產量15000公噸以上

占全國45%，今年受氣候影響產量減少5成，但質量比起往年更佳，平均甜度可達到12度以上，歡迎民眾購買，不只是年節送禮，也是敬神拜拜最佳首選。

峨眉鄉農會總幹事陳冠義表示，峨眉地屬丘陵排水優良，出產桶柑品質向來冠全台，無論風味、果型飽滿度、水分及酸甜度皆屬上上之選，今年氣候影響果農損失戶數約521戶，同時由於疫情影響，民眾較少到實體店買採購，峨眉鄉農會也推出網路平台，歡迎民眾多利用農會官網、臉書粉絲專頁及浪漫台三線直接來選購。