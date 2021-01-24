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新竹文創館活化 打造4000坪「上引水產」
排隊名店「上引水產」供應新鮮海產，吸引不少民眾上門找美味，因新竹地區極高消費力，三井餐飲事業集團旗下上允投資有限公司將投入8.2億元翻修新竹文創館，讓上引水產進駐，共兩層樓高、4000坪空間，並結合時尚、休閒、飲食等型態，打造「吃喝玩樂，一次滿足」的複合式商場，預計2023正式對外營運，屆時將提供豐富多元的餐飲服務。
市長林智堅日前拜訪三井集團旗下「上引水產」，董事長黃奕瑞特別導覽介紹，上引水產改造老舊濱江市場，除建築外觀拉皮外，更點亮室內600坪空間，並提供立吞、鍋物、海鮮燒烤、生鮮超市等多重餐飲服務，成功將老市場打造為火紅景點正式對外營運，吸引許多年輕人造訪打卡。
林智堅說，三井集團瞄準新竹地區中高端消費人口，決定進駐於新竹文創館。目前市府與三井餐飲事業集團已完成議約。依據合約三井餐飲營運期將達40年，每年估計可為市府增加千萬收入。
三井餐飲事業集團表示，將以「上引水產」為雛形，於竹市文創館基地提供優質多元餐飲服務、生活文化推廣等策略，將為竹科X園區之推動注入多元樣貌。
文化局補充，竹市文創館位於位於公道五路上，臨近交流道及台鐵北新竹站與六家線千甲站，交通及生活機能良好，距離竹科僅10分鐘、市區僅8分鐘，交通便利商機無限。該館位於竹科X園區，該地未來將有許多軟體企業進駐，結合週邊國際展演中心、兒童探索館、水道取水口展示館等，打造為市民絕佳藝文休憩場域。
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