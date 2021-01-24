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祈福驅疫、保平安健康 苗栗(火旁)龍街頭點燈

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗𪹚龍系列活動打造光環境，今年景觀燈光裝置設計別具意義。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍系列活動打造光環境，今年景觀燈光裝置設計別具意義。記者范榮達／攝影

新冠疫情嚴峻，客委會客庄12大節慶苗栗(火旁)龍系列活動點燈亮化苗栗市街道，裝置璀璨奪目應過年節喜慶，並扣緊(火旁)龍主題祈福、驅疫、平安、健康，希望疫情早日退散。

苗栗特有元宵節民俗(火旁)龍有越(火旁)越旺，及神龍下凡巡庄護佑人間祈福的意義，今年苗栗(火旁)龍系列活動疫情拉警報，苗栗市公所防疫優先的考量，取消民俗踩街、(火旁)龍之夜項目，苗栗火車站、中正路，及府前路等街頭夜間景觀燈光裝置，強調祈福、驅疫、平安、健康。

市公所指出，(火旁)龍去年首度打造夜間光環境，民眾驚艷大受好評，今年受到疫情警報的影響，設計的燈光裝置表現「行運一條龍」、「萬福臨門」、「祈福滿天」，及「牛轉乾坤」等意涵，另有「團團圓圓」、「金牛報喜」、「張燈結綵」等過年喜慶氛圍，點燈將持續到元宵節。

苗栗市長邱鎮軍特別在臉書指出，(火旁)龍系列活動因為疫情的關係，取消了人潮容易聚集的部分，競賽也改為線上直播，但是街道上還是有不同的布置，能讓民眾換一種心情面對疫情，無知的散布謠言會造成恐懼，只有一心才能度過一切，雖然不知道還需要多久，做好防疫一切都會好的。

苗栗𪹚龍系列活動打造光環境，今年景觀燈光裝置設計別具意義。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍系列活動打造光環境，今年景觀燈光裝置設計別具意義。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍系列活動打造光環境，今年景觀燈光裝置設計別具意義。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍系列活動打造光環境，今年景觀燈光裝置設計別具意義。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍系列活動打造光環境，今年景觀燈光裝置設計別具意義。記者范榮達／攝影
苗栗𪹚龍系列活動打造光環境，今年景觀燈光裝置設計別具意義。記者范榮達／攝影

元宵節

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