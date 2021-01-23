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斜槓藝術玩很大開展！入住2D潮牌酒店來看夜市人生塗鴉
「斜槓藝術玩很大」藝術展今天下午在豐邑機構台中豐藝館登場，以潮牌網紅酒店特色為發想，共有四大展區，有台中版清明上河圖夜市人生塗鴉壁畫、入住酒店2D空間體驗、泡入珍珠浴缸中沉浸在光景環抱的情境體驗等，參觀展覽免費，需預約，展期到今年的5月23日。
潮牌網紅酒店台中豐邑Moxy去年11月開幕，標榜「發揮斜槓空間共享的美學精神」，迎賓大廳是小型遊樂園，吧台是Check-in櫃台，餐桌變伸展台，門口還有大型珍珠奶茶造型的街道公共藝術，成為打卡地標。
業者說，台中豐邑Moxy主題展「斜槓藝術玩很大」融入台中在地特色，國外藝術家Eric Charles Olmstead融入台中獨特的城市文化以及台灣特有的庶民飲食特色，呈現台中版的清明上河圖─夜市人生塗鴉壁畫；國內雕塑家曾永玲受邀以「台中印象」為元素，紅磚、磨石子、鐵皮工廠的浪板、風管等建材創作。
「斜槓藝術玩很大」四大展區，包含Moxy Design區、Moxy空間體驗區、Moxy Art區、Moxy趣味互動區，預約即可體驗「DM集戳章活動兌換Moxy飲品」、「MoxyT恤印起來」、「Moxy傢俬藝起貼」、「Moxy立可拍」等，還有機會可以獲得台中豐邑Moxy酒店住宿券大獎，詳情參閱豐藝館現場公告。參觀展覽免費，請於前一日致電預約，預約專線：04-23760492。
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