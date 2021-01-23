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大湖「聯合保甲事務所」調查及修復再利用 26日說明會

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府辦理歷史建築大湖鄉「聯合保甲事務所」調查研究及修復再利用計畫，26日下午2點將在明湖村村辦公室辦說明會。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府辦理歷史建築大湖鄉「聯合保甲事務所」調查研究及修復再利用計畫，26日下午2點將在明湖村村辦公室辦說明會。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府辦理歷史建築大湖鄉「聯合保甲事務所」調查研究及修復再利用計畫，26日下午2點將在明湖村村辦公室舉辦說明會，縣府歡迎民眾、各機關團體及學者共同參與討論，盼未來辦理修復工程時，能更詳實呈現這幢建築物的歷史風貌、使文化資產價值充分展現。

苗栗縣文化觀光局指出，聯合保甲事務所位於大湖鄉明湖村，2018年3月15日公告為歷史建築；日治時期1898年台灣總督府設立警視總長，集民政、財政、教育、警政為一體，同時利用清代時期實施於台灣的保甲制度，與地方警察建立起嚴密的警政與常民規約體系，並在當時規定10戶為1甲，10甲為1保設置保正、甲長，當時大湖鄉以數保再組織成壯丁團。

聯合保甲事務所日治時期時稱為「大湖直轄聯合保正事務所」，為數保保正共同處理相關事務而聯合設立，並由各保正輪流執勤，費用由各保共同負擔。目前留存的大湖聯合保甲事務所建於1935年左右，除作為保正及甲長處理保正事務的場所外，也多次作為民眾集合地點，作為衛生、報國宣導及大湖保甲壯丁團和婦人團響應特別志願兵、看護婦的志願申請誓師活動等場所，現今作為明湖村村辦公室使用。

苗栗縣政府辦理歷史建築大湖鄉「聯合保甲事務所」調查研究及修復再利用計畫，26日下午2點將在明湖村村辦公室辦說明會。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府辦理歷史建築大湖鄉「聯合保甲事務所」調查研究及修復再利用計畫，26日下午2點將在明湖村村辦公室辦說明會。圖／苗栗縣政府提供

歷史建築 修復 日治時期

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