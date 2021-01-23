大湖「聯合保甲事務所」調查及修復再利用 26日說明會

苗栗縣政府辦理歷史建築大湖鄉「聯合保甲事務所」調查研究及修復再利用計畫，26日下午2點將在明湖村村辦公室舉辦說明會，縣府歡迎民眾、各機關團體及學者共同參與討論，盼未來辦理修復工程時，能更詳實呈現這幢建築物的歷史風貌、使文化資產價值充分展現。

苗栗縣文化觀光局指出，聯合保甲事務所位於大湖鄉明湖村，2018年3月15日公告為歷史建築；日治時期1898年台灣總督府設立警視總長，集民政、財政、教育、警政為一體，同時利用清代時期實施於台灣的保甲制度，與地方警察建立起嚴密的警政與常民規約體系，並在當時規定10戶為1甲，10甲為1保設置保正、甲長，當時大湖鄉以數保再組織成壯丁團。