聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹北元宵燈會改靜態展示 2月8日光雕藝術水圳公園點燈
受疫情延燒影響，各地春節、元宵活動紛紛取消或延期，新竹縣竹北市元宵燈會已連續舉辦多年，今年因應疫情，首度改為光雕及裝置藝術的靜態展出，預計2月8日農曆年前，在高鐵新竹站附近的水圳森林公園完成設置並點燈。
竹北市公所表示，近期疫情升溫，市公所與燈會承攬商開會討論後，在代表會支持下，決定竹北元宵燈會將照常舉辦，但改為情境式的光雕科技和裝置藝術為主的燈會展示。
展出地點為水圳森林公園的嘉豐南路二段與復興二路口，但除了裝置藝術等靜態展示，其他互動裝置、表演節目等通通取消，此次燈會規畫「牛轉乾坤」光雕主燈，搭配童話城堡光雕、生命樹裝置藝術及水舞秀等。
燈會活動從2月25日至3月7日，但光雕等裝置藝術2月8日就會先點燈，每晚6點到9點都會亮燈，水舞則預計25日起晚上1個小時演出1次，活動期間入口採實名制管控，請前來欣賞燈會的民眾務必配合防疫措施。
另外，每年都十分搶手的元宵小提燈，為避免排隊領取有群聚問題，公所初步規畫將直接分送到竹北市公私立幼兒園，讓小朋友過節還是能開心提燈籠。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言