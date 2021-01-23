竹北元宵燈會改靜態展示 2月8日光雕藝術水圳公園點燈

受疫情延燒影響，各地春節、元宵活動紛紛取消或延期，新竹縣竹北市元宵燈會已連續舉辦多年，今年因應疫情，首度改為光雕及裝置藝術的靜態展出，預計2月8日農曆年前，在高鐵新竹站附近的水圳森林公園完成設置並點燈。

竹北市公所表示，近期疫情升溫，市公所與燈會承攬商開會討論後，在代表會支持下，決定竹北元宵燈會將照常舉辦，但改為情境式的光雕科技和裝置藝術為主的燈會展示。

展出地點為水圳森林公園的嘉豐南路二段與復興二路口，但除了裝置藝術等靜態展示，其他互動裝置、表演節目等通通取消，此次燈會規畫「牛轉乾坤」光雕主燈，搭配童話城堡光雕、生命樹裝置藝術及水舞秀等。

燈會活動從2月25日至3月7日，但光雕等裝置藝術2月8日就會先點燈，每晚6點到9點都會亮燈，水舞則預計25日起晚上1個小時演出1次，活動期間入口採實名制管控，請前來欣賞燈會的民眾務必配合防疫措施。