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竹北元宵燈會改靜態展示 2月8日光雕藝術水圳公園點燈

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
竹北市元宵燈會今年因應疫情，首度改為光雕及裝置藝術的靜態展出，圖為「牛轉乾坤」光雕主燈示意圖。圖／竹北市公所提供
竹北市元宵燈會今年因應疫情，首度改為光雕及裝置藝術的靜態展出，圖為「牛轉乾坤」光雕主燈示意圖。圖／竹北市公所提供

疫情延燒影響，各地春節、元宵活動紛紛取消或延期，新竹縣竹北市元宵燈會已連續舉辦多年，今年因應疫情，首度改為光雕及裝置藝術的靜態展出，預計2月8日農曆年前，在高鐵新竹站附近的水圳森林公園完成設置並點燈。

竹北市公所表示，近期疫情升溫，市公所與燈會承攬商開會討論後，在代表會支持下，決定竹北元宵燈會將照常舉辦，但改為情境式的光雕科技和裝置藝術為主的燈會展示。

展出地點為水圳森林公園的嘉豐南路二段與復興二路口，但除了裝置藝術等靜態展示，其他互動裝置、表演節目等通通取消，此次燈會規畫「牛轉乾坤」光雕主燈，搭配童話城堡光雕、生命樹裝置藝術及水舞秀等。

燈會活動從2月25日至3月7日，但光雕等裝置藝術2月8日就會先點燈，每晚6點到9點都會亮燈，水舞則預計25日起晚上1個小時演出1次，活動期間入口採實名制管控，請前來欣賞燈會的民眾務必配合防疫措施。

另外，每年都十分搶手的元宵小提燈，為避免排隊領取有群聚問題，公所初步規畫將直接分送到竹北市公私立幼兒園，讓小朋友過節還是能開心提燈籠。

竹北市元宵燈會今年採靜態展示，取消互動裝置、表演節目，圖為生命樹裝置藝術示意圖。圖／竹北市公所提供
竹北市元宵燈會今年採靜態展示，取消互動裝置、表演節目，圖為生命樹裝置藝術示意圖。圖／竹北市公所提供

燈會 裝置藝術 疫情

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