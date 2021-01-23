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大湖、獅潭草莓將進入盛產期 湖警成立「護莓隊」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣大湖地區栽培的草莓已漸進入二期果盛產期，大湖警分局為有效防範偷採草莓苗及草莓案件，最近邀義警、民防、守望相助隊、義交及警察志工等協勤民力成立警民聯防編組，宣示成立「大湖聯合護莓隊」。圖／大湖警分局提供
苗栗縣大湖地區栽培的草莓已漸進入二期果盛產期，大湖警分局為有效防範偷採草莓苗及草莓案件，最近邀義警、民防、守望相助隊、義交及警察志工等協勤民力成立警民聯防編組，宣示成立「大湖聯合護莓隊」。圖／大湖警分局提供

苗栗縣大湖地區栽培的草莓已漸進入二期果的盛產期，但往年草莓園遭竊賊侵入時有所聞，大湖警分局為有效防範偷採草莓苗及草莓案件，最近邀義警、民防、守望相助隊、義交及警察志工等協勤民力成立警民聯防編組，宣示成立「大湖聯合護莓隊」，藉此強化轄區治安維護能力，確保農民辛勤耕作成果。

大湖警分局長廖志明表示，這次「大湖聯合護莓隊」的民力組織運用別於以往，擴及大湖鄉栗林、義和、武榮及獅潭鄉竹木、新豐、豐林、永興、新店等守望相助隊，針對草莓園分佈區塊統籌規畫巡守勤務，期以打破建制，互補互助方式服勤，提升防治功效。

大湖警分局表示，草莓具高經濟價值，大湖是草莓之鄉，鄉農會估計每年產值達10億元以上，草莓即將步入盛產季，粒粒珍貴，易引起宵小覬覦，為免農民辛勤成果付諸流水，大湖分局落實轄區治安維護，全力結合民力加強防竊勤務，要讓農民「莓」開眼笑。

農民 警察

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