竹南小蕃茄進入盛產季 農會辦評鑑及農夫市集行銷

每年1、2月是苗栗縣竹南鎮的小蕃茄盛產季節，竹南鎮農會今天上午在獅山親子公園對面的竹南鎮民廣場舉辦「小蕃茄評鑑及農夫市集」推廣鎮內的優質小蕃茄，吸引許多假日出遊的民眾採買，氣氛熱絡。

小蕃茄評鑑標準包括糖度、外觀及色澤、果品安全性等，評鑑結果為冠軍連麗賢；亞軍王明郎、林崑明；季軍林崑郎、胡建民、張弘儐。

農夫市集共21個攤位，除了可以買到皮薄汁多、風味甘甜的小蕃茄，另外還展售新鮮當季的農特產品如蕃薯、時蔬等，許多親子到獅山公園遊玩，也到現場品嘗購買，支持在地農業。