竹南小蕃茄進入盛產季 農會辦評鑑及農夫市集行銷
每年1、2月是苗栗縣竹南鎮的小蕃茄盛產季節，竹南鎮農會今天上午在獅山親子公園對面的竹南鎮民廣場舉辦「小蕃茄評鑑及農夫市集」推廣鎮內的優質小蕃茄，吸引許多假日出遊的民眾採買，氣氛熱絡。
小蕃茄評鑑標準包括糖度、外觀及色澤、果品安全性等，評鑑結果為冠軍連麗賢；亞軍王明郎、林崑明；季軍林崑郎、胡建民、張弘儐。
農夫市集共21個攤位，除了可以買到皮薄汁多、風味甘甜的小蕃茄，另外還展售新鮮當季的農特產品如蕃薯、時蔬等，許多親子到獅山公園遊玩，也到現場品嘗購買，支持在地農業。
竹南鎮農會理事長邱進旺、總幹事蔡信芬、苗栗縣長徐耀昌的妻子蔡麗卿、立委陳超明的妻子吳麗利、縣議員張佳玲、廖英利及 農糧署北區分署副分署長林美華、竹南鎮長方進興、鎮民代表會主席何秀綿及多位鎮民代表出席，一同推銷皮薄細緻、多汁甜美的竹南小蕃茄。
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