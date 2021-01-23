竹縣唯一偏鄉少棒隊 五峰國小獲原民學生盃季軍

新竹縣五峰國小棒球隊上月參加由原住民族委員會主辦的「第7屆原住民學生盃棒球錦標賽」，與其他23支隊伍經過激烈的競爭，最後獲得季軍，也寫下五峰國小近年參賽的最佳紀錄。

五峰國小少棒隊為縣內唯一位於偏鄉的棒球隊，教練王勝榮表示，該校棒球隊前幾次參賽都在預賽就遭到淘汰，此次參賽隊伍由4到6年級學生組成，雖接觸棒球時間短，練習時間不長，但比賽時仍全力以赴，一路過關斬將，分組預賽先以2勝1負晉級，也擊敗南投埔里、花蓮富源、苗栗汶水、高雄屏山等隊伍，最終拿下季軍。。

為增加選手實戰經驗，球隊模擬比賽狀況、假日安排友誼賽，雖然訓練量相較傳統球隊少，但仍打出好成績，近日也獲得新竹縣台彩威力盃選拔賽冠軍，取得代表權，並在全國賽晉級八強，在逆勢中不斷成長。

校長葉惠雯表示，棒球隊的宗旨為「打球態度重於球技」，養成球員正面態度，於有限時間練習，對於棒球的熱情與拚勁，是在補習班、才藝班所難獲得的，期許孩子受用無窮。

五峰國小棒球隊也獲得縣長楊文科、縣議員張益生表揚，肯定小選手的努力及表現。楊文科表示，五峰國小位處偏鄉，在資源不足與學生人數逐年減少情況下，能拿到這份佳績實屬不易。