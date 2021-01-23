寶山茶花柑橘展售今登場 防疫措施不馬虎

為推廣在地柑桔及茶花，新竹縣寶山鄉公所今天在深井茶花園區舉辦展售會，鄉長邱坤桶表示，雖疫情嚴峻，但為展現農民一年辛勞成果，並在年前將農特產品銷售出去，所以如期舉行活動，但現場因應防疫，除採實聯制登記、量體溫，現場也不提供飲食，僅供外帶，邀請民眾到場買柑桔、賞茶花，順便來趟寶山輕旅行。

邱坤桶說，寶山柑橘面積有400公頃，其中桶柑佔了250公頃，受氣候影響，柑桔普遍減產6成，但品質相當好；而茶花耐寒、持久，不僅是新竹縣的縣花，也是寶山鄉的鄉花，更是寶山鄉的新興農業，寶山鄉茶花班生產技術相當好，茶花品種有近千種，產量是全國最大宗。

為推廣茶花，現場提供1000株茶花苗，民眾只要在活動會場找到「尋找茶花仙子、柑橘寶寶」小立排並拍照3個，就可至闖關處回答茶花相關問題，闖關成功即可免費兌換茶花苗，帶回栽種、欣賞茶花之美。

活動也安排桔利擲筊賽，讓民眾能討個吉利並有機會拿到香甜多汁的柑桔，還有柑桔茶花美食教學，舞台區也有茶花變臉魔術秀、金典歌曲演唱等表演，不少民眾趁著好天氣，都出來走走、共襄盛舉。