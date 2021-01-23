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視察農改場樹林分場　蘇貞昌：要補足農改場各項補助

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
行政院長蘇貞昌今到桃園農改場樹林分場了解聖誕紅育種狀況。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌今到桃園農改場樹林分場了解聖誕紅育種狀況。記者江婉儀／攝影

行政院長蘇貞昌今到桃園農改場樹林分場視察，蘇貞昌表示，農改場人員非常辛勞，責成農委會要補足各項補助；農委會主委陳吉仲在過程中提及，因年節將至，今年果菜、白鯧供應「無虞」，被蘇貞昌糾正「要說白鯧供應『有餘』」，還一時反應不過來。

蘇貞昌今前往樹林分場視察，陳吉仲、立委蘇巧慧及地方民代陪同前往，聽取桃園農改場場長郭坤峯講解簡報，了解農改場業務、屋頂農園科技澆水管理模組、聖誕紅育種狀況及體驗綠竹粉碎雛型機等。

蘇貞昌表示，快要過年了，很多鄉親可能不知道，原來農委會有樹林分場，在這裡專門培植給鄉親布置的相關花草、聖誕紅等等各種植物，他今天在年前來，今年因為大家沒有辦法出國，也沒有辦法到處走，可以買些小的花草盆景放在家裡，一方面應景，一方面真的也培養好環境、好氣氛。

蘇貞昌表示，自己上任行政院長後，就說要到各地農改場看，當時他擔任台北縣長時，設立台北大學城，當時樹林農改場也設立，很多都會人不知道農改場在旁邊，台灣農業是世界第一，以前的芭樂跟乒乓球一樣小，現在體型變大很多，柿子也不輸日本，也研發出芋頭香米，他也說這裡的桂花很香，隔著口罩就能問到，開玩笑說可以測試自己嗅覺有無異樣，就知道是否有得新冠肺炎。

在視察過程中，陳吉仲提及，因為過年將至，今年果菜、白鯧供應「無虞」，蘇貞昌糾正陳吉仲要說：「要說白鯧供應『有餘』」，陳吉仲還一時反應不過來，停頓幾秒後才了解意思。

蘇貞昌指出，過去曾擔任屏東縣長，因為是農業大縣，對養豬、非洲豬瘟等問題很了解，也知道農改場改良研發人員很辛苦，他也當場責成陳吉仲，農改場如有需要補助，要補足各項資源給農改場。

桃園區農改場長郭坤峰說，桃園農改場歷史悠久，最早可追溯到日治時期，其中樹林分場從1996年成立，共有30名人員，目前以北部都會區近郊的蔬菜、花卉品種培育、農機改良等領域進行研發。

行政院長蘇貞昌聽取桃園農改場場長郭坤峯講解簡報。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌聽取桃園農改場場長郭坤峯講解簡報。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌今到桃園農改場樹林分場視察。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌今到桃園農改場樹林分場視察。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌今到桃園農改場樹林分場視察，體驗綠竹粉碎雛型機。記者江婉儀／攝影
行政院長蘇貞昌今到桃園農改場樹林分場視察，體驗綠竹粉碎雛型機。記者江婉儀／攝影

農改場 蘇貞昌 陳吉仲

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