春節假期預估湧入10萬車次 湖警運用即時影像輔助疏導

春節7天連續假期，苗栗警方估計將有10萬車次湧入大湖草莓、泰安溫泉2大觀光風景區，為有效掌握春節連假交通路況，維持交通順暢，大湖警分局將運用即時影像輔助交通疏導工作，目前已展開先期的即時影像測試。

大湖警分局表示，預估春節連續假期將有10萬車次湧入大湖、泰安觀光風景區，享受採草莓及慢城悠遊樂趣，這波出遊熱潮估計將於大年初三(2月14日)、初四(2月15日)達到最高峰，分局近期已針對草莓及溫泉季的車流先期實施即時影像測試，將台3線、苗62線路況即時影像回傳，提供現場指揮官派遣警力、民力及規畫疏導動線參考，適時調整疏導管制作為，以有效疏導觀光車潮。

大湖警分局長廖志明表示，今年春節假期從2月10日至2月16日，受疫情影響，國人無法出國旅遊，預估今年轄內將湧入比往年更多人潮，透過路口監視器影像監看車流狀況，能掌握台3線與台62線即時影像車流，藉以輔助交通疏導工作，提升交通疏導效能，對即將到來的春節連假，警方已做最完善準備，歡迎大家來苗栗旅遊，欣賞苗栗的好山、好水、好民情。