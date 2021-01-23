快訊

直播／部桃疫情再擴大！案881九旬翁又一女兒確診 全家已三人染疫

臉書又傳當機？無故帳號「被登出」 網友狂+1：系統又掛了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春節假期預估湧入10萬車次 湖警運用即時影像輔助疏導

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
警方估計春節連續假期將有10萬車次湧入大湖草莓、泰安溫泉2大觀光風景區，為有效掌握連假交通路況，大湖警分局運用即時影像輔助交通疏導工作，現已展開先期的即時影像測試。圖／大湖警分局提供
警方估計春節連續假期將有10萬車次湧入大湖草莓、泰安溫泉2大觀光風景區，為有效掌握連假交通路況，大湖警分局運用即時影像輔助交通疏導工作，現已展開先期的即時影像測試。圖／大湖警分局提供

春節7天連續假期，苗栗警方估計將有10萬車次湧入大湖草莓、泰安溫泉2大觀光風景區，為有效掌握春節連假交通路況，維持交通順暢，大湖警分局將運用即時影像輔助交通疏導工作，目前已展開先期的即時影像測試。

大湖警分局表示，預估春節連續假期將有10萬車次湧入大湖、泰安觀光風景區，享受採草莓及慢城悠遊樂趣，這波出遊熱潮估計將於大年初三(2月14日)、初四(2月15日)達到最高峰，分局近期已針對草莓及溫泉季的車流先期實施即時影像測試，將台3線、苗62線路況即時影像回傳，提供現場指揮官派遣警力、民力及規畫疏導動線參考，適時調整疏導管制作為，以有效疏導觀光車潮。

大湖警分局長廖志明表示，今年春節假期從2月10日至2月16日，受疫情影響，國人無法出國旅遊，預估今年轄內將湧入比往年更多人潮，透過路口監視器影像監看車流狀況，能掌握台3線與台62線即時影像車流，藉以輔助交通疏導工作，提升交通疏導效能，對即將到來的春節連假，警方已做最完善準備，歡迎大家來苗栗旅遊，欣賞苗栗的好山、好水、好民情。

警方估計春節連續假期將有10萬車次湧入大湖草莓、泰安溫泉2大觀光風景區，為有效掌握連假交通路況，大湖警分局運用即時影像輔助交通疏導工作，現已展開先期的即時影像測試。圖／大湖警分局提供
警方估計春節連續假期將有10萬車次湧入大湖草莓、泰安溫泉2大觀光風景區，為有效掌握連假交通路況，大湖警分局運用即時影像輔助交通疏導工作，現已展開先期的即時影像測試。圖／大湖警分局提供

春節 溫泉季

延伸閱讀

草莓、石虎、水資源 苗縣3校獲選數位學習深耕計畫學校

大湖草莓季展開！安全可溯源草莓等您來採

「唐吉訶德」台北首店明開幕 熊本草莓、麝香葡萄首日必搶

歷史建築「大湖警察署署長宿舍」 文觀局22日辦說明會

相關新聞

視察農改場樹林分場　蘇貞昌：要補足農改場各項補助

行政院長蘇貞昌今到桃園農改場樹林分場視察，蘇貞昌表示，農改場人員非常辛勞，責成農委會要補足各項補助；農委會主委陳吉仲在過...

春節假期預估湧入10萬車次 湖警運用即時影像輔助疏導

春節7天連續假期，苗栗警方估計將有10萬車次湧入大湖草莓、泰安溫泉2大觀光風景區，為有效掌握春節連假交通路況，維持交通順...

竹縣五峰獲中央核定4805萬 改善熱門景點道路更安全

新竹縣原鄉再傳好消息，五峰鄉獲原住民族委員會「原住民族部落特色道路改善計畫」核定道路改善計畫3案，包含十五公里道路改善規...

農地重劃區棋盤式路口車禍多 通霄分局設警告標語改善

苗栗縣苑裡鎮社苓、田心等里的農地經重劃後，農路呈現棋盤式設計，但往往無法設置交通號誌，以致車禍頻傳，前年傷亡事故高達15...

竹市發放呷熊飽餐券 讓經濟弱勢學子寒假暖心又暖胃

新竹市政府為照顧弱勢家庭學生寒假期間3餐問題，將由社工發放每張面額80元的「呷熊飽」餐券，讓經濟弱勢的學子可到4大超商、...

竹縣寶山鄉部分路段辦理地籍圖重測 2月5日辦宣導會

新竹縣政府配合中央計畫，逐年分區辦理地籍圖重測，讓土地位置、面積等與地籍圖記載內容一致，減少土地糾紛，今年規畫辦理寶山鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。