竹縣五峰獲中央核定4805萬 改善熱門景點道路更安全

新竹縣原鄉再傳好消息，五峰鄉獲原住民族委員會「原住民族部落特色道路改善計畫」核定道路改善計畫3案，包含十五公里道路改善規畫設計，及前往霞喀羅古道必經的清石道路、白蘭部落支線道路改善工程，總經費達4805萬元，後兩項工程預計年中前動工，最快年底前完工。

縣長楊文科表示，縣府與鄉公所攜手改善原鄉地區道路，此次獲得核定金額最多的清石道路改善工程，該路全長約11公里，是清泉通往霞喀羅古道石鹿入口必經之路，也是登山族必爬景點之一，由於道路破損，路面產生的高度差，造成用路人危險。

五峰鄉公所從2017年爭取原住民族委員會補助，陸續改善清石道路，今年也獲得核定3264萬餘元，針對該道路3公里205公尺處至6公里300公尺處，改善長度約3公里，進行路面改善、排水設施、設置護欄與反射鏡等安全設施。

原民處表示，桃山村白蘭部落是地種植高山蔬菜、水蜜桃及甜柿，擁有高山風景廣闊美景，是鄉內最密集的露營區，此次道路改善工程將進行路面鋪設與設置護欄，工程總經費1304萬餘元。

十五公里道路則是五峰前往雪霸國家公園的重要道路，十五公里道路貫穿海拔約1500公尺的雲山部落，當地是熱門觀光風景區之一，也是竹縣高山烏龍茶主要種植地點，此次爭取經費約235萬餘元，最快3個月可完成規畫設計，再送原住民族委員會爭取經費補助進行工程。