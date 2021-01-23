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農地重劃區棋盤式路口車禍多 通霄分局設警告標語改善

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
通霄警分局針對農地重劃區內道路受遮蔽物影響交通及易肇事路口裝設「危險路口」、「慢」、「停」等警告標語。圖／通霄警分局提供
通霄警分局針對農地重劃區內道路受遮蔽物影響交通及易肇事路口裝設「危險路口」、「慢」、「停」等警告標語。圖／通霄警分局提供

苗栗縣苑裡鎮社苓、田心等里的農地經重劃後，農路呈現棋盤式設計，但往往無法設置交通號誌，以致車禍頻傳，前年傷亡事故高達155件、去年115件，引起地方關切，年前由慈和宮出資4萬餘元，通霄警分局針對區內道路受遮蔽物影響交通及易肇事路口裝設「危險路口」、「慢」、「停」等警告標語多面，裝設完成後，當地車禍事故與往年同期相比明顯下降。

通霄警分局指出，苑裡鎮社苓、田心等地農地重劃後，農路呈現棋盤式設計、筆直寬長，道路都是直線並相互垂直交叉，但農路通常無法設置交通號誌，駕駛人較難辨識道路狀況，尤其入夜或天候不佳等視線不良情況，重劃區內的交通安全更有顧慮，統計2019年受傷或死亡交通事故達155件、2020年115件，區內常聽到讓人膽顫心驚的車禍碰撞聲和救護車鳴笛聲，地方為此憂心忡忡，盼相關單位協助改善。

通霄分局針對道路遮蔽物影響交通及易肇事路口、路段裝設「危險路口」、「慢」、「停」等警告標語，提醒駕駛人注意前方停讓與減速慢行，防制因視覺死角或人為疏失造成的交通事故發生，目前已設置的路口包括苗45線與鎮安11路、苗47線與玉山11路、社柑1路、社柑3路、田中1路、田心7路、玉山9路與玉山12路、田中5路與田中32路、140縣道與田中7路等路口，總計42面告示牌；夜間並設置太陽能爆閃燈於易肇事路段、重要路口、彎道等處共40組，提醒駕駛人注意路況。

通霄警分局表示，警告標語及爆閃燈設置完成後，已開始發揮效果，自設置完成後，去年1-12月與前年1-12月比較，A1交通事故減少1件、A2交通事故減少39件，分局未來將繼續研議，針對道路遮蔽物影響交通易肇事路口裝設，減少交通事故發生；分局分析路口車禍多為行經時未減速、禮讓導致，呼籲駕駛人通過路口時減速、觀察後再通過。

事故 車禍 玉山

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