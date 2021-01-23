農地重劃區棋盤式路口車禍多 通霄分局設警告標語改善

苗栗縣苑裡鎮社苓、田心等里的農地經重劃後，農路呈現棋盤式設計，但往往無法設置交通號誌，以致車禍頻傳，前年傷亡事故高達155件、去年115件，引起地方關切，年前由慈和宮出資4萬餘元，通霄警分局針對區內道路受遮蔽物影響交通及易肇事路口裝設「危險路口」、「慢」、「停」等警告標語多面，裝設完成後，當地車禍事故與往年同期相比明顯下降。

通霄警分局指出，苑裡鎮社苓、田心等地農地重劃後，農路呈現棋盤式設計、筆直寬長，道路都是直線並相互垂直交叉，但農路通常無法設置交通號誌，駕駛人較難辨識道路狀況，尤其入夜或天候不佳等視線不良情況，重劃區內的交通安全更有顧慮，統計2019年受傷或死亡交通事故達155件、2020年115件，區內常聽到讓人膽顫心驚的車禍碰撞聲和救護車鳴笛聲，地方為此憂心忡忡，盼相關單位協助改善。

通霄分局針對道路遮蔽物影響交通及易肇事路口、路段裝設「危險路口」、「慢」、「停」等警告標語，提醒駕駛人注意前方停讓與減速慢行，防制因視覺死角或人為疏失造成的交通事故發生，目前已設置的路口包括苗45線與鎮安11路、苗47線與玉山11路、社柑1路、社柑3路、田中1路、田心7路、玉山9路與玉山12路、田中5路與田中32路、140縣道與田中7路等路口，總計42面告示牌；夜間並設置太陽能爆閃燈於易肇事路段、重要路口、彎道等處共40組，提醒駕駛人注意路況。

通霄警分局表示，警告標語及爆閃燈設置完成後，已開始發揮效果，自設置完成後，去年1-12月與前年1-12月比較，A1交通事故減少1件、A2交通事故減少39件，分局未來將繼續研議，針對道路遮蔽物影響交通易肇事路口裝設，減少交通事故發生；分局分析路口車禍多為行經時未減速、禮讓導致，呼籲駕駛人通過路口時減速、觀察後再通過。