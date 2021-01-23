竹市發放呷熊飽餐券 讓經濟弱勢學子寒假暖心又暖胃

新竹市政府為照顧弱勢家庭學生寒假期間3餐問題，將由社工發放每張面額80元的「呷熊飽」餐券，讓經濟弱勢的學子可到4大超商、合作的早餐店、便當店及麵包店等超過300家的商家選購愛心餐點。

市長林智堅說，許多弱勢家庭都擔心放寒假後，沒有營養午餐就斷炊，市府2016年起以餐食補助計畫，在放假期間以不同形式持續提供弱勢家庭餐食，也感謝越來越多商家發揮愛心參與計畫，提供弱勢學生多元餐點。

市府社會處指出，弱勢家庭有餐食需求時，社工依家庭狀況評估核發呷熊飽餐券，可到合作的愛心商家兌換便當、飯糰、麵包、三明治、沙拉、牛奶、豆漿及水果等健康餐食，去年共有5000人次受惠。

經濟弱勢家庭的學生小祥與奶奶相依為命，日前奶奶在路邊撿拾回收物不慎跌倒，髖關節斷裂住院，經濟陷入困境，3餐不繼，社會處連結呷熊飽餐食券資源後，不僅奶奶不用擔心3餐，小祥也得以溫飽，小祥說，感謝社工提供的餐食券，讓他跟奶奶不用挨餓，附近的超商都可兌換熱食，非常方便，希望長大後也有能力幫助別人。