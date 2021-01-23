快訊

學測數學答案看這！較去年難計算複雜 全中教估頂前均3標下滑2級

邱淑媞舉「4點要命錯誤」批指揮中心 蘇揆反擊：不缺風涼話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市發放呷熊飽餐券 讓經濟弱勢學子寒假暖心又暖胃

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府發放呷熊飽餐券，讓經濟弱勢的學子寒假可到超商等合作店家選購愛心餐點。圖／新竹市政府提供
新竹市政府發放呷熊飽餐券，讓經濟弱勢的學子寒假可到超商等合作店家選購愛心餐點。圖／新竹市政府提供

新竹市政府為照顧弱勢家庭學生寒假期間3餐問題，將由社工發放每張面額80元的「呷熊飽」餐券，讓經濟弱勢的學子可到4大超商、合作的早餐店、便當店及麵包店等超過300家的商家選購愛心餐點。

市長林智堅說，許多弱勢家庭都擔心放寒假後，沒有營養午餐就斷炊，市府2016年起以餐食補助計畫，在放假期間以不同形式持續提供弱勢家庭餐食，也感謝越來越多商家發揮愛心參與計畫，提供弱勢學生多元餐點。

市府社會處指出，弱勢家庭有餐食需求時，社工依家庭狀況評估核發呷熊飽餐券，可到合作的愛心商家兌換便當、飯糰、麵包、三明治、沙拉、牛奶、豆漿及水果等健康餐食，去年共有5000人次受惠。

經濟弱勢家庭的學生小祥與奶奶相依為命，日前奶奶在路邊撿拾回收物不慎跌倒，髖關節斷裂住院，經濟陷入困境，3餐不繼，社會處連結呷熊飽餐食券資源後，不僅奶奶不用擔心3餐，小祥也得以溫飽，小祥說，感謝社工提供的餐食券，讓他跟奶奶不用挨餓，附近的超商都可兌換熱食，非常方便，希望長大後也有能力幫助別人。

市府社會處指出，如有發現學生3餐不繼、生活困難或家中變故，請通報社會處或各區社福中心，將由社工評估並媒合資源，提供餐食券、物資、福利諮詢與申請等協助，讓弱勢家庭維持基本生活保障，可打1999專線或電洽03-5352653、5352657。

新竹市政府發放呷熊飽餐券，讓經濟弱勢的學子寒假可到超商等合作店家選購愛心餐點。圖／新竹市政府提供
新竹市政府發放呷熊飽餐券，讓經濟弱勢的學子寒假可到超商等合作店家選購愛心餐點。圖／新竹市政府提供

弱勢家庭 社工

延伸閱讀

寒假畢旅 北市等縣市建議延期或取消

嘉義市國中小不辦畢旅 要寫寒假活動軌跡記錄

寒假家長憂心孩子沉迷網路遊戲 基警教8招避免無法自拔

疫情無法回日本 2名日本交換學生徒步體驗台灣過寒假

相關新聞

竹縣五峰獲中央核定4805萬 改善熱門景點道路更安全

新竹縣原鄉再傳好消息，五峰鄉獲原住民族委員會「原住民族部落特色道路改善計畫」核定道路改善計畫3案，包含十五公里道路改善規...

農地重劃區棋盤式路口車禍多 通霄分局設警告標語改善

苗栗縣苑裡鎮社苓、田心等里的農地經重劃後，農路呈現棋盤式設計，但往往無法設置交通號誌，以致車禍頻傳，前年傷亡事故高達15...

竹市發放呷熊飽餐券 讓經濟弱勢學子寒假暖心又暖胃

新竹市政府為照顧弱勢家庭學生寒假期間3餐問題，將由社工發放每張面額80元的「呷熊飽」餐券，讓經濟弱勢的學子可到4大超商、...

竹縣寶山鄉部分路段辦理地籍圖重測 2月5日辦宣導會

新竹縣政府配合中央計畫，逐年分區辦理地籍圖重測，讓土地位置、面積等與地籍圖記載內容一致，減少土地糾紛，今年規畫辦理寶山鄉...

桃捷綠線施工 中正路圍籬換邊

桃園市桃園區中正路進行捷運綠線地下化G10至G12站東側連續壁工程，屢有民眾抱怨夜間施工噪音大，立委萬美玲也協調廠商調整...

類計程車 尖石後山推噗噗共乘

新竹縣尖石鄉後山地區交通不便，縣府、鄉公所及交通部科技顧問室爭取智慧運輸系統發展建設計畫補助，推出「噗噗共乘」類計程車服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。