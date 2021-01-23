竹縣寶山鄉部分路段辦理地籍圖重測 2月5日辦宣導會

新竹縣政府配合中央計畫，逐年分區辦理地籍圖重測，讓土地位置、面積等與地籍圖記載內容一致，減少土地糾紛，今年規畫辦理寶山鄉寶斗仁段寶斗仁小段、寶斗仁段深井小段，地籍圖重測作業宣導會2月5日將在寶山鄉「深井社區活動中心」辦理，歡迎重測區土地所有權人踴躍參加。

地政處表示，因舊地籍圖年代久遠精度不足，逐漸不堪使用，導致測量精度不佳，易造成土地糾紛，有賴辦理地籍圖重測，採用最新測量儀器及方法重新測製地籍圖，使每宗土地的位置、形狀、面積，與地籍圖、登記簿記載內容一致，有效減少界址糾紛，保障人民權益。

今年度地籍圖重測(委外測區)委託「昱展測繪股份有限公司」辦理，計畫辦理期程自1月15日至10月31日止，規畫辦理寶山鄉寶斗仁段寶斗仁小段、寶斗仁段深井小段。

重測程序重點依序為地籍調查、界址測量、計算面積及重測公告，而重測區的土地所有權人，在重測期間應按通知書指定日期到場指界、在地籍調查表認定簽章，並閱讀重測成果公告。

地政處說，為了讓民眾更加了解相關作業內容，2月5日將在寶山鄉辦理重測作業宣導會，向土地所有權人清楚解說，作業期間也在寶山鄉設置重測辦公室，便利民眾前往洽詢。如對於110年地籍圖重測有任何疑問，可電洽新竹縣政府地政處測量科(03)5518101#3342。