醫院辦21場攝護腺癌篩檢 2000人揪出100人PSA指數異常

攝護腺癌在台灣男性癌症中排名第5名，童綜合醫院去年8月起進行為期5個月的「守護爸爸的健康 攝護腺免費篩檢活動」，公益服務遍及台中、彰化、苗栗與嘉義等地區，進行21場次的篩檢服務，共近2千名男性符合篩檢資格，篩檢後發現PSA有異常指數約100多位，通知指數異常的民眾到醫院進一步檢查，以利即早治療。

21場次的篩檢服務中，其中苗栗縣卓蘭鎮衛生所進行的PSA免費篩檢，由當地婦女會號召舉辦，用以太太愛護先生的角度來鼓勵男性民眾進行篩檢，因此半天的篩檢數就有約200人到場進行篩檢服務，是年度篩檢場次中人數最多的一場。

卓蘭衛生所主任吳昀貞說，考量山城男性攝護腺健康問題，得知童綜合醫院提供符合資格的男性民眾進行免費攝護腺篩檢PSA抽血檢查，特別結合卓蘭鎮婦女會共同舉辦活動，在婦女會理事長徐儷育大力支持下，還贈送每位到場接受篩檢的民眾餐盒與計步器。