中壢仁海宮防疫迎春 雙「牛」裝置藝術可打卡
春節將至，桃園近日疫情再升溫，為避免人潮聚集染疫，中壢仁海宮春節系列活動今年改以「靜態」方式進行，除春節法會照常進行外，取消尾牙、平安餐及平安湯圓供應、元宵猜燈謎等活動，同時推廣信徒以線上方式點光明燈祈福。
仁海宮副董事長王介禧表示，廟方往年春節前1月28日舉辦尾牙，31日完斗，舉行春節法會、點光明燈，當日供應平安湯圓、平安餐，也會安排2位大師現場揮毫春聯贈送給信徒，活動舉辦十多年，每年吸引眾多信徒朝聖，由於桃園疫情近日再升溫，配合政府防疫措施，今年除春節法會照常進行，春聯改由事先寫後香客自行索取，其餘活動皆取消。
另除夕夜子時（晚上11點到隔天1點)開廟門，往年都有約3、400人到場迎新春，也會做好館內分流配合酒精消毒；春節市長發福袋、元宵猜燈謎活動則取消。
今年屬牛年，廟方也在側門設置水牛、黃牛2座裝置藝術，分別拉清朝時期的鐵輪牛車及民國初年的橡膠輪胎牛車，裝載金元寶、旺旺來，腳踩台灣地圖，春節期間搭配藝術牆布置，供香客拍照打卡，增添喜氣。
此外，衛福部桃園醫院近日爆發院內感染，廟方20日得知院內地下室美食街歇業，留守的部分醫護職工中午因人數不足，有叫不到便當的窘境，便免費送1500個便當到醫院，以行動力挺第一線防疫人員。
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