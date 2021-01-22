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旅館業者捐復康巴士做公益 脊髓損傷者就醫更便利

中央社 / 新竹市22日電

社團法人新竹市脊髓損傷者協會的復康巴士已相當老舊，不堪使用，新竹市一間旅館業者得知後，主動捐出一輛配備齊全的新車，讓脊髓損傷者就醫交通更方便。

新竹一間旅館業者與新竹市脊髓損傷者協會今天舉辦捐車儀式，由旅館業者徐慶明捐出新車鑰匙，新竹市脊髓損傷者協會理事長潘明興代表受贈，並回贈感謝狀，多名脊髓損傷者也到場見證，體驗新車為他們帶來的便利服務。

潘明興致詞表示，協會原有的無障礙接送車已使用多年，不僅機械運作不順、車內安全防護措施缺乏，甚至車窗有破損、漏水現象，實有汰舊換新之需，但向外請求贊助已3年仍無回音。

潘明興說，感謝新竹市議員黃文政協助，讓在地企業看到他們的需求，更感謝旅館業者願意慷慨解囊，使新竹市脊髓損傷者們能有新車能使用，讓大家都非常感動與暖心。

黃文政指出，脊髓損傷者仰賴輪椅代步，生活行動已是不便，又時常有就醫、檢查與復健等需求，復康巴士對他們來說是重要且必須的交通輔助工具。

黃文政說，感謝旅館業者捐贈新竹市脊髓損傷協會一輛全新復康巴士，適合身障者使用的一鍵式機械升降機等設備一應俱全，未來在身障者道路救援、就醫等交通需求上能有更多協助。

新竹 身障者 巴士

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