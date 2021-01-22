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苗栗後龍慈雲宮為防疫 37年來首度停辦攻炮城

中央社 / 苗栗縣22日電

苗栗縣後龍鎮慈雲宮元宵民俗「攻炮城」民國98年登錄為苗栗縣無形文化資產，今年因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情停辦，這是37年來首次停辦。

慈雲宮主任委員郭金國今天表示，疫情影響，經幾天觀察，幹部們討論後決定今年暫停，配合活動舉辦的晚會也停辦。

慈雲宮攻炮城源自清朝時期，相傳當地瘟疫肆虐，地方人士向慈雲宮主神媽祖祈求平安，獲指示要在廟前搭建炮城，再投擲鞭炮驅趕瘟神，由鞭炮硝火產生消毒作用，果真瘟疫停止、疫情不再蔓延，民俗傳承至今，演變成後龍重要元宵節慶。

「攻炮城」須以手中鞭炮瞄準投向懸掛半空約3公尺高小城堡，如果成功引燃城堡中火藥可獲獎品，隨炮城高度越高、難度提升，獎品價值也越高，每年吸引不少民眾前往試手氣。

根據苗栗縣政府文化觀光局資料，後龍地區在日治時期仍有辦「攻炮城」，後來中斷數十年，73年復辦；郭金國說，印象中30多年來沒停辦過，今年應是頭一遭，但配合防疫，「大家安全最重要」。

疫情 苗栗縣 中火

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