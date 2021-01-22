銅鑼走到公館...91歲老婦迷路10小時走10公里

苗栗縣銅鑼鄉91歲陳姓老婦人昨天上午8點多自己出門後，到下午4點仍不見蹤影，由於老人家有輕微失智、重聽，家人焦急不已卻遍尋不著，向銅鑼分駐所報警協尋，警方動員警力、民力20多人協尋，昨晚終於在公館鄉錫隘隧道旁將老婦尋獲，警方估計老婦從銅鑼走到公館，足足走了十多公里，幸好及時被尋獲。

陳姓老婦年邁且失智，生活無法自理，失蹤有安全顧慮，員警受理報案後立即調閱沿途監視器研判老婦行走方向，警方並協請苗栗市山城救難協會派員協尋，經警、民20餘人齊力逐步搜尋，晚間6點多在錫隘隧道旁發現老婦，及時完成尋人任務。

警方研判老婦從銅鑼沿苗128線往公館方向，可能要前往公館鄉的女兒家，卻走錯方向而迷路，家屬表示平常老婦外出都會由兒子陪同，但昨天卻獨自出門，沒想到獨自一人走到10餘公里外的公館地區；老婦被平安尋獲後，家人才放下心中大石，對員警辛勞十分感謝。