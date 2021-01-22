提希望減少去桃園被網友罵翻天 張麗善澄清並無禁桃令

雲林縣長張麗善前天曾針對桃園疫情，希望雲林縣政府及所屬機關員工非必要減少到桃園出差；國中小學畢業旅行、戶外教學調整路線，建議往台中以南，被解讀為「禁桃令」「避桃令」有歧視桃園之疑，引起網友撻伐，張縣長今天鄭重澄清並無所謂禁桃、避桃，強調台灣只有一個，要大家共體時艱，堅守中央指揮中心的防疫最高原則。

雲林縣政府基於防疫考量，避免增加桃園的防疫負擔，縣長張麗善前天曾對桃園疫情發表「盡量少去」的看法，也希望雲林縣政府及所屬機關員工非必要減少到桃園出差；國中小學畢業旅行，建議往台中以南。

加上昨天有斗六市的國小畢旅臨時變更夜宿桃園飯店，改投宿其他縣市，衍生誤解，致使禁桃、避桃和歧視桃園的說法，很快在網路發酵，網友罵翻天，指雲林不該歧視桃園。

雲林縣長張麗善今天主動出面清，強調並無所謂的禁桃或避桃，她表示今早已與桃園市長鄭文燦通過電話說明，並表達雲林跟桃園攜手抗疫，有任何雲林可協助之處，雲林隨時願意提供支援桃園。

張麗善說，疫情以來，雲林與其他縣市一樣，遵守中央疫情指揮中心的命令，戰戰兢兢地防疫，從不懈怠。她強調，台灣只有一個，桃園也只有一個，雲林也只有一個，是生命共同體，大家應共體時艱，遵循中央指揮中心的指揮，堅守防疫最高原則，將防疫做好，讓所有鄉親過個好年。