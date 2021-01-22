部桃群聚現清消中 鄭文燦：院長徐永年至今沒離開

部立桃園醫院群聚感染進入社區，桃園防疫高度警戒，桃園市長鄭文燦今早視察機場捷運A7站表示，部桃院長徐永年至今沒離開過醫院，部桃醫療能量大，現正清消中，他除鼓勵醫護人員守住防線，也感謝消防人員載運後送，並以「桃園人挺桃園人」這句話勉勵大家撐過疫情。

鄭文燦指出，桃園有4個大型檢疫所，包括其中載運的消防員負責醫療後送，去年就去了470幾趟次，其中有超過130次是載到確診病患，打火弟兄也沒有叫辛苦。

他說，部立桃園醫院和市府互動密切，自己去年去了2、30次，目前除隔離的醫護人員外，其他人都堅守崗位，像院長徐永年至今都沒離開過醫院。

鄭也說，部桃醫療能量很大，1天急診大概300位、門診約3000位，病床數是700個病床，這麼大的能量現在要清消，其他10家責任醫院包括林口長庚醫院在內，都立刻調整急診、門診支援。

鄭文燦說，這段期間他常聽到「桃園人挺桃園人」這句話，桃園夠挺住防疫第一線，從國境到醫院再到社區，這3層的防護，是很用心防止每一個破口，大家很辛苦、壓力也很大，但從沒叫苦；他也說，桃園移工有11萬4000人，20個人以上移工宿舍有800個，移工來台經常在桃園檢疫、隔離。