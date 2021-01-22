影／苗栗「牛運亨通萬象新」新春揮毫送春聯今天登場

苗栗縣政府迎接辛丑牛年，今天下午起將先後在客家文化發展中心台灣客家文化館、縣府大廳及苗北藝文中心3地舉辦「牛運亨通萬象新」新春揮毫活動，邀名家書寫春聯分送民眾，縣府歡迎民眾索取。

苗栗縣文化觀光局表示，各場次名家揮毫時間、地點及索取方式各有不同，將有12位名家輪班書寫春聯；第一場次22日下午2時至4時30分、23日上午9時30分至中午12時在銅鑼鄉台灣客家文化館舉行，民眾可憑縣內消費的當期未列印買受人統一編號的統一發票，館內滿額發票或捐助相當金額給社福團體等3種方式兌換，索取的春聯種類依金額或發票數量有所不同。

第二場次23日上午9時至11時30分、下午2時至4時30分在縣政府一辦大廳舉行，民眾憑縣內消費的去年11─12月及今年1─2月未列印買受人統一編號的發票即可兌換，同樣依發票數量不同，兌換不同種類、規格的春聯。

第三場次將於30日上午9時至11時30分、下午2時至4時30分在苗北藝文中心舉辦，索取方式有多種，包括憑「MBAC苗北藝友」有效卡友身分、「2021苗北之星歌唱大賽」報名回條或發票、透過出訂閱苗北藝文中心官方Youtube、觀賞並分享「Youtube燈影影片」於FB或LINE群組、填寫活動問卷、按讚追蹤苗北藝文中心臉書粉絲團、於指定地點拍照打卡，共有7種方式可兌換不同種類春聯。