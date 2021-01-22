竹縣尖石鄉後山推「噗噗共乘」 在地車服務在地人

新竹縣尖石鄉後山地區交通不便，縣府、鄉公所及交通部公路總局合作爭取「公路公共運輸提昇計畫」補助431萬餘元，推出「噗噗共乘」類計程車服務，由在地居民及車輛組成車隊，提供玉峰及秀巒村民預約到府接送服務，目前已試營運1個多月，已累計接送逾331人次，預約人數持續增加中，期盼未來逐步擴展服務範圍。

縣長楊文科表示，縣府積極改善原鄉道路外，也希望讓尖石鄉後山居民也能有「行的權利」，盼推動「噗噗共乘」後，讓居民享受便利公共運輸服務，也歡迎更多在地村民加入車隊，一起服務有需要的學生及長者。

交通部科技顧問室簡任技正劉建邦表示，「噗噗共乘」以公開徵才方式招募尖石鄉在地居民擔任駕駛，後續透過輔導機制考核駕駛，確保車輛資格及行車安全，民眾可安心搭乘由熟識的在地人所駕駛的車輛，創造了在地就業與青年返鄉機會，促進原鄉公共運輸長期發展。

尖石鄉長曾國大表示，原有公車只服務到前山那羅部落，但從那羅到玉峰、秀巒仍有超過20公里距離，透過這次計畫推出「玉峰1、2線」與「秀巒1、2線」基本路線，讓尖石後山地區10多個部落居民享受就學、就醫、集會活動、轉乘接送服務。