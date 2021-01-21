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隧道內終會走向亮光！鄭文燦喊話：絕對為台灣守住防線

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦今晚拍片喊話「防疫如同戰爭」，並說桃園人不會因此害怕、退縮，不被謠言擊敗，現在如同身處隧道裡面，一定可以走向亮光，辛苦會結束、平安會到來。圖／取自鄭文燦臉書影片
桃園市長鄭文燦今晚拍片喊話「防疫如同戰爭」，並說桃園人不會因此害怕、退縮，不被謠言擊敗，現在如同身處隧道裡面，一定可以走向亮光，辛苦會結束、平安會到來。圖／取自鄭文燦臉書影片

桃園市近月本土確診增至10例，從院內群聚擴散到社區感染，猶如風暴中心，各種有關疫情的假訊息謠言也瘋傳，桃園市長鄭文燦今晚拍片強調「防疫如同戰爭」，希望大家為第一線防疫人員加油，並說「桃園人不會因此害怕、退縮，不會讓謠言擊敗我們」，現在如同身處隧道裡面，一定可以走向亮光，辛苦會結束、平安會到來。

即便澎湖、雲林與苗栗縣政府陸續宣布機關同仁禁止到桃園洽公、出差，鄭文燦今天多次仍受訪強調，希望防疫同心，不會影響中央地方與政府與民間的合作抗疫關係，他今晚也在個人臉書上傳最新影片，說明安全是第一要務，希望大家不要相信不實疫情的謠言，不被謠言擊敗，一起為台灣守住防線。

鄭文燦也提到，桃園是台灣的第一站，從機場到醫院再到社區，這三道防線，桃園都守在防疫的第一線，他要特別感謝醫護人員、防疫同仁，彼此不因為辛苦、不因為壓力，而有任何的改變，「我相信，在台灣關鍵的時刻，大家一起冷靜、團結，一起做好防疫工作，我們一定可以克服困難。」

尤其此次爆出院內感染的衛福部桃園醫院，在這1年來收治確診者負擔相較其他醫院重，在全國收治確診病患當中，桃園收治了25.7%、223人，占了全國4分之1確診個案，其中衛生福利部桃園醫院更收治了114位病患，是全國所有醫院裡面，責任負擔最重的，醫護人員、防疫同仁壓力這麼大，負擔這麼重，更要給予最堅定溫暖的支持！

鄭文燦強調，防疫如同戰爭，需要不斷投入力量，大家要做好勤洗手、戴口罩、清潔消毒與量體溫等防疫工作，他也感謝所有的市民朋友一起守護桃園、守護台灣，「我相信防疫同心，離亮光不遠，辛苦會結束，平安會到來」，桃園加油，台灣加油！

鄭文燦PO出影片之後，十幾分鐘就湧入上百名網友留言，紛紛為桃園加油打氣「桃園加油！謝謝所有醫護人員」、「市長加油，桃園加油，會雨過天晴的啦~台灣加油」，希望大家一起做好防疫工作，也有人強調「敵人是病毒不是病人」、「大家少一分批評，多一分感恩，台灣加油」，希望大家一起團結，度過疫情難關。

COVID-19 新冠肺炎 鄭文燦 醫護人員

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