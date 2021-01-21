桃醫旁美食街晚餐時段沒客人 店家嘆來客少不止一半

衛福部桃園醫院爆發院內傳染事件以來，因陸續將住院病患撤出、暫停門診，及醫護人員留守或接觸者隔離，讓原本熱鬧的醫院周邊變得冷清許多，桃醫側門的美食街更大受影響，近日用餐時段幾乎看不到客人上門，讓店家哀嘆生意受到重創，來客少了不只一半以上。

有店家就表示，自從疫情發生之後很明顯感受到生意受到影響，不少居民原本都還會到這外食用餐，自從爆發院內感染之後來客就少了許多，原本外送訂單也幾乎沒了，尤其過去有桃園醫院千名醫護的用餐需求，現在也少了大半。

便當店業者就表示，民眾知道桃園醫院發生疫情後，根本不敢上門買便當或訂便當，現在只能靠老顧客的支持和附近居民的用餐需求，才勉強能經營，不過收入的確大受影響，如果狀況持續下去，不排除暫時休息一陣子。