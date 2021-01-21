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侯友宜未跟進「禁桃令」 新北綠議員表肯定

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
民進黨中央對黨職民代祭出通令，減少或避免跑攤及參與大型群聚性聚會或餐會。圖／張志豪提供
民進黨中央對黨職民代祭出通令，減少或避免跑攤及參與大型群聚性聚會或餐會。圖／張志豪提供

桃園市新冠肺炎疫情延燒，澎湖縣昨開第一槍禁止縣府員工到桃園出差，雲林、苗栗等縣市也相繼跟進，不過新北市長侯友宜今則強調「新北跟桃園是共同生活圈，一定共同面對」。對此民進黨籍新北市議員張志豪表示，樂見並肯定侯友宜不跟進「禁桃令」且一起面對的態度。

張志豪表示，這個時刻最重要的就是挺桃園、挺醫護。樂見並肯定侯市長不跟進3縣市「禁桃令」，且宣示新北跟桃園一起面對。

對於民進黨中央對黨職民代祭出通令，減少或避免跑攤及參與大型群聚性聚會或餐會，他表示，地方就是全力配合疫情指揮中心，做好防疫工作，勤洗手、戴口罩，「尤其民代更要以身作則，用拱手代替握手，避免出席中大型活動。」

張志豪也說，為順時中，已請團隊備妥額溫槍，人員每天進出服務處都要確實量測，同時取消已規畫好的五場新春揮毫活動，向市民拜年座談會及到傳統市場的發送春聯行程。

新北市議員張志豪。圖／報系資料照
新北市議員張志豪。圖／報系資料照

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