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桃園平鎮「雙T路口」號誌讓人霧煞煞 居民頻遭開罰闖紅燈

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
南平路二段32巷與45巷口皆設置「車輛進入路口請續通行」的標誌牌，提醒巷道出來的駕駛人可續通過路口，惟因平南路號誌設計，容易使民眾被誤以為是闖紅燈遭檢舉。圖／交通局提供
南平路二段32巷與45巷口皆設置「車輛進入路口請續通行」的標誌牌，提醒巷道出來的駕駛人可續通過路口，惟因平南路號誌設計，容易使民眾被誤以為是闖紅燈遭檢舉。圖／交通局提供

桃園市平鎮區南平路二段32巷轉新光路方向，號誌與標誌牌面文字混亂，讓用路人「霧煞煞」，常有居民進出巷口時遭開闖紅燈罰單，大呼政府入罪於民，市議員黃敬平、劉仁照日前邀集當地鎮興里長黃志杰、平鎮里長劉貞煌、交通局、平鎮公所前往會勘，交通局決議刨除鎮安宮前南平路二段的停止線，以免造成民眾誤闖。　

交通局表示，因為南平路二段32巷與45巷屬不對稱路口（俗稱雙T路口），但32巷與45巷中間的南平路有畫設雙黃線和停止線，讓民眾誤以為是兩路口，造成車輛停等於該處影響路口紓解，故於兩巷道設置「車輛進入路口請續通行」的標誌牌，以提醒巷道出來的駕駛人不用於停止線前停車，可續通過路口，惟因平南路號誌設計，容易使民眾被誤以為是闖紅燈遭檢舉。

為避免混淆，交通局決議在一星期內，刨除兩巷道中間南平路二段的停止線、雙黃線、路面邊線，改以畫設轉彎線，讓民眾清楚這是一個大路口，可續行通過，也避免民眾誤解及警方執法的困擾。

黃敬平也建議，將南平路二段與32巷、45巷規畫成兩個路口或一個大路口，如山仔頂中豐、東豐、南豐岔路口以及平東路與華隆街岔路口，以整併成一個大路口的方式規畫。

南平路二段32巷與45巷口皆設置「車輛進入路口請續通行」的標誌牌，提醒巷道出來的駕駛人可續通過路口，惟因平南路號誌設計，容易使民眾被誤以為是闖紅燈遭檢舉。圖／交通局提供
南平路二段32巷與45巷口皆設置「車輛進入路口請續通行」的標誌牌，提醒巷道出來的駕駛人可續通過路口，惟因平南路號誌設計，容易使民眾被誤以為是闖紅燈遭檢舉。圖／交通局提供

罰單

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