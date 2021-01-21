桃園平鎮「雙T路口」號誌讓人霧煞煞 居民頻遭開罰闖紅燈

桃園市平鎮區南平路二段32巷轉新光路方向，號誌與標誌牌面文字混亂，讓用路人「霧煞煞」，常有居民進出巷口時遭開闖紅燈罰單，大呼政府入罪於民，市議員黃敬平、劉仁照日前邀集當地鎮興里長黃志杰、平鎮里長劉貞煌、交通局、平鎮公所前往會勘，交通局決議刨除鎮安宮前南平路二段的停止線，以免造成民眾誤闖。

交通局表示，因為南平路二段32巷與45巷屬不對稱路口（俗稱雙T路口），但32巷與45巷中間的南平路有畫設雙黃線和停止線，讓民眾誤以為是兩路口，造成車輛停等於該處影響路口紓解，故於兩巷道設置「車輛進入路口請續通行」的標誌牌，以提醒巷道出來的駕駛人不用於停止線前停車，可續通過路口，惟因平南路號誌設計，容易使民眾被誤以為是闖紅燈遭檢舉。

為避免混淆，交通局決議在一星期內，刨除兩巷道中間南平路二段的停止線、雙黃線、路面邊線，改以畫設轉彎線，讓民眾清楚這是一個大路口，可續行通過，也避免民眾誤解及警方執法的困擾。