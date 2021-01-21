影／大學學測22日登場 苗栗高中考場設單一入口
【110學測】
大學學科能力測驗將於22、23日兩天舉辦，苗栗考區由國立聯合大學承辦，在國立苗栗高中設置43間試場，今天下午2點到4點開放考生看考場，目前國內疫情升溫，苗栗高中考場設置單一出入口，考生進入也必須量測體溫。
國立聯合大學表示，今年學測苗栗考區考生共1652人，比去年增加42人；明天第一天學測考科為英文、國文（選擇題）、社會；23日考科為數學、國文寫作及自然。
苗栗考區總幹事、國立聯大教務長吳志正表示，學測防疫措施遵照大考中心規定，苗栗高中考場採取單一入口及量體溫等措施；呼籲考生考試當天請勿攜帶手機入座應試，若需攜入試場內務必放置「臨時置物區」內，並確實將手機完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），絕對不可以隨身攜帶或放抽屜裡，一旦發出聲響都視同違規，依違規處理辦法扣減。
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