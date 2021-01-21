影／大學學測22日登場 苗栗高中考場設單一入口

大學學科能力測驗將於22、23日兩天舉辦，苗栗考區由國立聯合大學承辦，在國立苗栗高中設置43間試場，今天下午2點到4點開放考生看考場，目前國內疫情升溫，苗栗高中考場設置單一出入口，考生進入也必須量測體溫。

國立聯合大學表示，今年學測苗栗考區考生共1652人，比去年增加42人；明天第一天學測考科為英文、國文（選擇題）、社會；23日考科為數學、國文寫作及自然。